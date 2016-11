Rescatan a escalador que cayó a una barranca en Zapopan

El joven, de 28 años, cayó de un risco a un barranco de unos 70 metros en la zona de Huaxtla

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan desplegó un operativo de búsqueda y rescate en la zona de Huaxtla, tras el reporte de que una persona había caído a un barranco y se encontraba gravemente lesionada.



La instancia municipal apuntó que se estableció contacto con los ciudadanos que formularon el reporte y se agruparon dos equipos de búsqueda en conjunto con personal de los Servicios Médicos, de Seguridad Pública y el delegado de dicha comunidad.



Señaló que brecha abajo del punto de ingreso a Huaxtla, dos kilómetros aproximadamente, los oficiales se entrevistaron con un amigo del lesionado, quien explicó que habían acudido para practicar escalada libre y uno de sus compañeros había caído de un risco a un barranco de unos 70 metros.



Añadió que al desplazarse para pedir ayuda el amigo del lesionado se desorientó y no supo indicar el punto preciso del incidente, por lo que los oficiales de Protección Civil iniciaron la búsqueda por dos frentes.



Resaltó que tras largas caminatas para "peinar" la zona, entre maleza y pronunciados acantilados, lograron localizar al lesionado.



Precisó que se trata de un joven de 28 años, vecino de la colonia Americana, en Guadalajara, que presenta una posible fractura de fémur de la pierna derecha, lo que hacía urgente su traslado.



Detalló que se procedió entonces al empaquetamiento del herido para las maniobras de extracción con equipo de cuerdas, en un complejo rescate vertical sobre una cuesta a 45 grados de inclinación.



Indicó que luego de cuatro horas de trabajos, finalmente los rescatistas pudieron ponerlo a salvo para entregarlo a personal de la Cruz Verde, que lo trasladó para su atención especializada.



Señaló que el escalador lesionado iba acompañado por un amigo y una joven de origen francés, quien dijo ser su novia, ambos fueron valorados por los oficiales para verificar que estaban en buenas condiciones de salud.



Recomendó a los paseantes no internarse en solitario a zonas boscosas y de barrancos, no ingresar a puntos desconocidos, cargar víveres y equipamiento especializado, avisar a familiares y contar con equipos de comunicación, así como reportar cualquier emergencia al 066.