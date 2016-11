Aristóteles promete orden en Cuenca del Ahogado

El gobernador pide a las empresas de la zona hacerse responsables por el problema de contaminación

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- El gobernador Aristóteles Sandoval prometió orden en la Cuenca del Ahogado que registra altos niveles de contaminación. Durante la Reunión Anual del Consejo Estatal para la Competitividad en el Estado de Jalisco, el mandatario pidió a las empresas del punto hacerse responsables del problema.



"No podemos avanzar con números económicos positivos cuando todavía en la Cuenca del Ahogado la gente sigue padeciendo contaminación por la responsabilidad de industrias que a la fecha no han cumplido", señaló a los empresarios y funcionarios presentes en la reunión de Casa Jalisco.



Sandoval indicó que pidió a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, que sostenga una reunión lo más pronto posible con los empresarios de la zona.

"Necesitamos mano dura con quien no cumpla. Hoy no cabe la menor duda que tenemos una responsabilidad social desde cualquier espacio y si no, tenemos que actuar con todo el peso de la ley", expresó el jefe del Ejecutivo estatal.



"Si pierden empleos es por su responsabilidad. Tenemos que hacer un llamado a que en esta cuenca de una vez por todas podamos resolver el problema de fondo".



En la Reunión Anual del Consejo, representantes de la iniciativa privada y el Gobierno del Estado acordaron incluir nuevos acuerdos en la agenda de competitividad: un grupo técnico coordinador que continuará los trabajos estratégicos y operativos, coordinarse con el Comité Nacional de Competitividad, la inclusión de nuevas herramientas metodológicas para medir este indicador, incluir a la industria 4.0 y sumar proyectos del sector productivo que abonen a la competitividad.



El gobernador reconoció el esfuerzo de la iniciativa privada, las universidades y del Gobierno para crear una agenda única de competitividad.



"Estamos construyendo un camino de vanguardia y de liderazgo a nivel nacional", aseguró el mandatario estatal.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS