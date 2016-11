El PAN Jalisco pide salida de Vega Pámanes y Salvador Caro

Miguel Ángel Martínez señala que la seguridad de los jaliscienses no puede estar en manos de estos actores

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- Ante la polémica desatada por la publicación de los antecedentes criminales del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, y por la poca claridad en los resultados de los exámenes de control y confianza del Comisario de Seguridad en Guadalajara, Salvador Caro, el Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco pidió la renuncia inmediata de estos personajes.



El líder del partido, Miguel Ángel Martínez, señaló que la seguridad de los jaliscienses no puede estar en manos de estos actores.



"Pedimos a estos personajes que, por dignidad, dejen sus cargos y pedimos a las instancias estatales y municipales de manera clara y contundente que dejen esta guerra mediática".



Respecto a los "rounds mediáticos" entre el Poder Ejecutivo y el Ayuntamiento de Guadalajara por estos casos, el dirigente panista señaló que las autoridades deben de "dejar de jugar a las vencidas" y trabajar en estrategias para mejorar la seguridad.



En este sentido, Miguel Ángel Martínez señaló que el clima de inseguridad que prevalece en la Entidad obliga a las autoridades a generar estrategias de coordinación para resolver el problema.



Indicó que un aspecto fundamental para ejecutar planes de acción en contra de la inseguridad, será la implementación de esquemas de inteligencia y dignificar a los "buenos policías" que permanecen en las corporaciones.



"Necesitamos inteligencia y no oportunismo, necesitamos investigación y no declaraciones, necesitamos capacidades y capacitaciones y no abandono e injusticia".



En el marco del anuncio de la Agencia Metropolitana de Seguridad, el dirigente del PAN, el coordinador de los regidores panistas en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Petersen, y el líder de la bancada albiazul en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Monraz, llamaron a crear una agenda de Estado por una ciudad segura.



Además de solicitar que las ayuntamientos trabajen coordinados con el Estado, los panistas pidieron apoyos a los elementos policiacos que ejercen justicia y resguardan de la ciudadanía.



Respecto al Poder Judicial, hicieron un llamado para "recuperar la investiduras de magistrados" y a mejorar la confianza de los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia.

