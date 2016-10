Magistrados faltistas atoran licencia de Vega Pámanes

La falta de cuórum hizo imposible iniciar la sesión donde se votaría la solicitud del hasta hoy presidente del STJE

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- El descanso del fin de semana no le alcanzó a la mitad de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), y en la sesión convocada de ayer, donde se votaría la licencia que solicitó su presidente, Luis Carlos Vega Pámanes, sólo se presentaron 18 de los 34 magistrados.

Eso provocó falta de cuórum. Se requieren como mínimo 23 de ellos para sesionar, por lo que el presidente tuvo que convocar a una nueva reunión hoy a las dos de la tarde.

“Al no reunir el cuórum no se pudo dar cuenta de esa solicitud; como consecuencia, mientras no lo apruebe el pleno, el doctor Luis Carlos Vega Pámanes seguirá (como presidente) y se tendrá que convocar a otra sesión extraordinaria”, explicó la vocera del STJE, Martha Isabel Parra.

No se informó la causa de las faltas; situación extraordinaria, pues si bien es común que cuatro o cinco de ellos no acudan a las sesiones, en esta ocasión faltaron 16, pese a la importancia del tema que se trataría.

Los magistrados ausentes fueron José Félix Padilla Lozano, Juan José Rodríguez López, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, Jorge Mario Rojas Guardado, Luis Enrique Villanueva Gómez, Francisco Castillo Rodríguez, Javier Humberto Orendain Camacho, Arcelia García Cásares, Celso Rodríguez González, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Roberto Rodríguez Preciado, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Lucía Padilla Hernández, Federico Hernández Corona, Sabás Ugarte Parra y Armando Ramírez Rizo, informó Juan Carlos Rodríguez, secretario de acuerdos del STJE.

El pasado 27 de octubre, un medio local reveló que Vega Pámanes contaba con antecedentes penales por homicidio imprudencial, lesiones y daños en las cosas, por incidentes ocurridos en 1984. El magistrado recibió una sentencia de cuatro años y purgó cuatro meses en prisión. Estos hechos imposibilitaban que Vega Pámanes pudiera incluso ser electo como magistrado. Aunque Vega Pámanes informó que solicitaría licencia al cargo como presidente del STJE, su salida está pendiente y se deberá decidir en la sesión de hoy.

Por su parte, diputados del Congreso local señalaron que, con el fin de elegir a los mejores perfiles como magistrados en el STJE, harán cambios a los procesos de selección de estos cargos, en el marco de las reformas al Poder Judicial.

Sin explicar a detalle cuáles serán las principales modificaciones, el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plazola, informó que buscarán involucrar a la sociedad civil y a universidades en la elaboración de exámenes.