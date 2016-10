Por falta de quórum, Vega Pámanes aún preside el STJE

Sólo 18 de los 33 magistrados asisten a la sesión donde se aprobaría su licencia

GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2016).- Pese a que se convocó a sesión en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado desde la semana pasada, sólo 18 de los 33 magistrados atendieron el mediodía de este lunes, por lo que no hubo quorum en la sesión donde se aprobaría la licencia del presidente de dicho tribunal, Luis Carlos Vega Pámanes.

De acuerdo a la vocera del STJE, Martha Isabel Parra, la sesión extraordinaria era exclusivamente para dar cuenta de la licencia de Vega Pámanes. “Al no reunirse el quórum no se pudo dar cuenta de esa solicitud, como consecuencia de lo anterior mientras no lo apuebe el pleno, el doctor Luis Carlos Vega Pámanes seguirá (como presidente) y se tendrá que convocar a otra sesión extraordinaria”.

La solicitud que Vega Pámanes anunció la semana pasada no era derivada del escándalo que destapó un medio local —sobre los antecedentes penales del magistrado por distintos delitos en 1984 que le impiden, según la Constitución, ostentar el cargo—, sino porque ya tenía programado ausentarse a una reunión de jueces en Puerto Vallarta el fin de semana. El escándalo sólo coincidió con dicha solicitud de licencia que tan sólo era por dos días.

Incluso, esta solicitud para ir a Puerto Vallarta aún no ha sido aprobada por el pleno del STJE, sino que sería aprobada en la sesión de este lunes. La vocera aclaró que en esta misma sesión se presentaría, ahora sí, la solicitud de licencia al cargo como presidente del tribunal, derivada de la publicación de sus antecedentes penales.

Los magistrados que faltaron son: Juan Carlos Rodríguez, secretario de acuerdos del STJE, explicó que se requerían 23 de los 33 magistrados para el quórum legal. Los magistrados faltantes fueron: José Félix Padilla Lozano, Juan José Rodríguez López, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, Jorge Mario Rojas Guardado, Luis Enrique Villanueva Gómez, Francisco Castillo Rodríguez, Javier Humberto Orendain Camacho, Arcelia García Cásares, Celso Rodríguez González, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Roberto Rodríguez Preciado, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Lucía Padilla Hernández, Federico Hernández Corona, Sabás Ugarte Parra y Armando Ramírez Rizo.

Éste último fue el magistrado que suplió a Vega los días 27 y 28 de octubre como presidente en el STJE mientras asistía al Encuentro Estatal de Jueces en Puerto Vallarta, aunque finalmente no acudió a dicha reunión. Así, después del fin de semana, regresó a su sala y Vega, a la presidencia.

Aunque los magistrados están obligados a presentar su justificante por inasistencia, en esta ocasión no se dio cuenta del porqué hubo tantas faltas, que algunas personas que asisten regularmente calificaron de excepcional.

Ahora, se convocará a nueva sesión tentativamente para este martes, según dio instrucción el propio Vega Pámanes.

En 1984, Vega Pámanes fue detenido, consignado y sentenciado, según notas periodísticas de la época. Éstas referían que el ahora magistrado arrolló junto con Gustavo Gómez a un par de mujeres (de las que una murió) en un Volkswagen sedán en la colonia Atlas, que el auto era robado, que se resistieron al arresto y además tenía un arma de fuego.

Al recordar un medio local el hecho el jueves pasado, las autoridades estatales informaron que el expediente con los antecedentes penales estaba extraviado. Por la tarde de ese día el magistrado anunció que solicitaba licencia a su cargo, aunque no aclaró que era para ir a Puerto Vallarta.

Posteriormente, la Fiscalía General informó que se encontraron documentos en un tribunal de segunda instancia que contenían los antecedentes. Se precisó que se le condenó a cuatro años de prisión por homicidio imprudencial, daño a las cosas y lesiones, aunque tras cuatro meses salió libre bajo caución. De acuerdo a la Constitución de Jalisco, es requisito para ser nombrado magistrado no obtener sentencia de más de un año, por lo que al recibir una por cuatro años no debió haber sido nombrado por el Congreso del Estado.