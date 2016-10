Automovilistas piden difusión de Biciley

Esperan que promueva un cambio de la realidad actual de las vialidades de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (30/OCT/2016).- Hacer uso de medios como la radio, la televisión, periódicos, redes sociales como Facebook y Twitter, así como colocar publicidad en las calles y repartir calcomanías alegóricas son algunas de las estrategias que los automovilistas consideran que se deberían aplicar para dar a conocer la Biciley, con la cual en su mayoría los automovilistas entrevistados se muestran de acuerdo.



Coinciden en que se trata de una ley que podría abonar a la sana convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, así como al fortalecimiento de la cultura vial en Jalisco, misma que califican como deficiente.



Para Omar Zamudio, quien admitió que sólo conocía de manera superficial la ley, la opción de difusión que lograría un mayor impacto sobre la ciudadanía es el internet. "Yo me informo sobre todo en redes sociales, vi lo de las ciclovías, vi algunas normas, pero en realidad no sabía de qué se trataba".



Señala que la información debería ser difundida a través de las páginas y redes sociales oficiales de instancias gubernamentales, por medio de material llamativo, pero a la vez explicativo.



Salvador Díaz, por su parte, asegura que "si hubiera una ley que transformara todo el tráfico sería fabuloso", por lo tanto, espera que la difusión de la Biciley promueva un cambio de la realidad actual de las vialidades de Jalisco.



Acepta que no conoce la Biciley a fondo, ya que no ha sido testigo de campañas de difusión en ningún medio. "¿Quién la conoce? Nomás los diputados que la hicieron", asegura, por lo que pide que existan campañas diseñadas para la televisión en las que se explique a la ciudadanía los cambios que aplican a partir de la entrada en vigor de la nueva normatividad.



Miguel Carrión, a su vez, afirma que "es un poquito sorpresivo, no sabía que ya había ingresado esta ley", por lo que pide mayor difusión, pues considera que es necesario "saber nuestros derechos como conductores, para no ir a parar a la cárcel".



No obstante, considera que aunque la Biciley no es conocida, se está produciendo un cambio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que "cada vez hay más respeto de la preferencia para el ciclista".



Explica que si lo anterior se sumara a un mayor conocimiento de la ley, se lograría lograr un impacto en la educación vial de la ciudadanía. "Depende de que se le dé bastante difusión y que no sea como un petardo que ahorita suena y que luego ya no lo vuelves a escuchar, ojalá que no sea olvidada en quince días o un mes", declara.



Por su parte, Lucía Méndez, originaria de Ameca, insta a las autoridades a promover la Biciley a través de las radiodifusoras, que son las que tienen un mayor impacto en dicho municipio. Por otra parte, se dice contenta con la ley, ya que ella y su familia son ciclistas, por lo que espera que la inseguridad a la que se ven expuestos en las calles disminuya.



Mientras que Baltazar Espinoza, taxista del sitio 8, se muestra en contra de que los ciclistas se incorporen al flujo vial, "ya que hacen más lenta la circulación", aplaude que la ley obligue tanto a automovilistas como a peatones y a quienes hacen uso de una bicicleta como medio de transporte a conocer la señalética vial.



Por otra parte, Jaime González, también taxista, afirma que los ciclistas no respetan las normas viales, lo cual también ocasiona accidentes. "Yo el otro día arrojé a un ciclista, pero él iba en sentido contrario, yo volteé para este lado y él salió del otro", por lo que piensa que la Biciley podría ser positiva si sirve para fortalecer la cultura vial.



Asimismo, cree que México debería imitar el modelo de difusión de las leyes de otros países. "Yo viví en Estados Unidos 30 años, aquí no nos dicen nada, no nos informan, nada más plantan las leyes y ya", por lo que pide campañas intensas de difusión que incluyan anuncios en televisión y propaganda en las calles.



A favor del aumento en las sanciones

De once automovilistas entrevistados, ocho también eran usuarios frecuentes de la bicicleta como medio de transporte, por lo que se posicionaron a favor de un aumento en las multas por no conceder la preferencia al ciclista.

EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS