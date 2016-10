Por obra de túnel, cierre de carril en L. Mateos y Periférico durará 12 días

Como ruta alterna, se puede continuar hasta Camino al ITESO e incorporarse a Periférico

GUADALAJARA, JALISCO (30/OCT/2016).- A motociclistas y automovilistas les sorprendió el cierre a la circulación de la gasa que permite incorporarse de Prolongación López Mateos Sur, a Periférico con rumbo al ITESO. Al llegar al punto se encontraron con la imposibilidad de transitar, desconocían de la restricción vial aplicada desde la noche del viernes, la cual durará 12 días; el bloqueo es debido a la construcción de un túnel en la zona.

Conductores de tráileres reducían la marcha para preguntar cómo dirigirse hacia Periférico con dirección a Avenida Colón. El agente vial, con señas, les indicaba que continuara en circulación, ya que la primera opción es utilizar el trébol. Otros se desviaron por la Colonia El Mante y unos más por la ruta alterna de Camino al ITESO.

“No sabía del cierre del carril, vi que había algo de tráfico y por eso me desvié, más o menos porque ubico la zona pude salir, si no, me pierdo. Creo que sí hace falta más difusión”, consideró el conductor, Alan Rodríguez, quien se desvió por calles de El Mante.

Debido a las personas que se desviaron por El Mante, por las calles Emiliano Zapata y Colima, por momentos se complicó el tránsito, pues ambas arterias son de doble circulación. En este punto, habitantes de la zona tuvieron que esperar más de lo habitual para cruzar con seguridad la intersección.



Un agente vial asignado a la zona y bandereros explican que sí se difundió información de los cierres viales y rutas alternas.