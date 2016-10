Vega Pámanes debe renunciar a su cargo: Uribe

El alcalde de Tlajomulco asegura que no es suficiente con que haya presentado licencia como presidente del STJ

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2016).- Luis Carlos Vega Pámanes debió renunciar a su cargo de magistrado, no sólo presentar licencia como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, consideró el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho.

"Tendría que renunciar de magistrado ¿cuál licencia de presidente del tribunal? La única vez que he declarado en torno a este tema, dije que a mí no me sorprendía, porque a mí lo que me sorprendía es que alguien con su nivel jurídico, educativo, con sus pocas publicaciones, sin ser un jurista reconocido en Jalisco pudiera llegar a ser presidente del Poder Judicial", señaló.

Dijo que no tiene expectativa alguna sobre Vega Pámanes, de quien duda que en su vida haya leído un sólo libro de Derecho Constitucional y de ética.

Por otra parte, ante las nuevas afectaciones viales por obras en López Mateos y Periférico, además de los trabajos de reencarpetamiento que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Carretera a Morelia, el alcalde pidió paciencia a los automovilistas que padecen sobre todo en la mañana y las noches; les recomendó buscar rutas alternas y tomar más tiempo para sus traslados.

Dijo que ha platicado con el alcalde de Zapopan y le comentó que se buscará trabajar en horarios extras para acelerar las labores.

En cuanto a las opciones de circulación que se plantean están: 8 de Julio y Camino Real a Colima.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) informó que para continuar con la construcción de la Solución Vial de Periférico Sur y López Mateos, a partir del martes 25 de octubre por la noche y durante 15 días, se cierra a la circulación vial la incorporación de López Mateos hacia Periférico Sur, que da salida al flujo proveniente de Tlajomulco de Zúñiga rumbo a avenida Colón.

El objetivo del cierre es para continuar uno de los dos túneles que se construyen en este punto.

Los trabajos a realizar incluyen la perforación, hincado y colado de pilas, demolición de la carpeta asfáltica de la salida a Periférico, junto con trabajos de excavación para el desplante de cerca de 140 metros lineales de losa tapa.

Después de estos trabajos, se llevará a cabo la colocación de la carpeta asfáltica en cerca de mil 200 metros cuadrados.

Durante estos trabajos existirán dos rutas alternas para quienes circulen de Prolongación López Mateos rumbo a Periférico Sur: en el primer caso, podrán dirigirse hasta Camino al ITESO, tomar Periférico hacia el Poniente y usar el retorno deprimido que les dará salida hacia Periférico Sur.

La segunda ruta consiste en tomar los tres tréboles del cruce de Periférico y López Mateos hasta incorporarse con rumbo a Periférico Sur. Durante estos trabajos todas las gasas permanecerán abiertas a la circulación.

