Hallan expediente penal de Vega Pámanes

El documento es localizado en un tribunal de segunda instancia; en él, hay una sentencia por cuatro años de prisión

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2016).- El expediente con los antecedentes penales del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, fue localizado en una segunda instancia, informó este viernes el fiscal General, Eduardo Almaguer.

"Estos hechos sucedieron hace 32 años, encontramos un expediente en un tribunal de segunda instancia en el cual hay una sentencia por cuatro años de prisión por los delitos de homicidio imprudencial, daño a las cosas y lesiones, tuvieron cuatro meses de prisión, posteriormente hicieron la reparación del daño y salieron bajo caución y se ha cumplido la sentencia". También se le detuvo por portación de arma de fuego, delito del que se dio parte al Ministerio Público Federal.

Almaguer recibió la información de las áreas del reclusorio donde debía estar el expediente y fue que lo trasladaron a Visitaduría para precisar en qué año se extravió o se sustrajo el expediente. Con esto averiguar bajo de quién estaban los documentos a resguardo y sancionar.

El fiscal dijo que la carta de no antecedentes puede ser expedida cuando el detenido ya cumplió su condena, pero los antecedentes aún quedan registrados. "Lo que refirió el señor Gobernador es que no puedes tener ningún tipo de antecedente, porque no solamente es el cumplimiento ante la ley sino también la legitimidad con la que estás actuando".