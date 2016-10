Kumamoto pide retomar iniciativa sobre diputaciones independientes

El planteamiento buscaba que estos entes fueran considerados como una bancada

GUADALAJARA, JALISCO (27/OCT/2016).- Luego de que la iniciativa que pretendía fortalecer a los diputaciones independientes fue retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, impulsor de la propuesta, pidió que sea retomada para su análisis.



El planteamiento establecía aplicar reformas a ley orgánica del Congreso del Estado para que los candidatos independientes puedan ser considerados como una bancada, aunque no sean representadas por un partido político.



Kumamoto Aguilar consideró que no existen argumentos jurídicos para retirar la iniciativa, por lo que señaló que presentarán la información necesaria a la Comisión de Puntos Constitucionales para que retome el tema.



"No estamos pugnando por más recursos o dinero, lo que queremos es que se tome en cuenta a los futuros diputados".



Respecto a los 262 millones de pesos autorizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a los partidos políticos para el ejercicio 2016, Pedro Kumamoto sostuvo que continuarán impulsando la iniciativa "Sin voto no hay dinero", que aún se discute en el Congreso de la Unión.



Indicó que estos dos temas serán parte fundamental de la agenda que impulsarán en el marco de las reformas electorales de Jalisco, con miras a las elecciones del 2018.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ