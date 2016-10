'No al recorte en educación', exigen al Congreso de la Unión

Mexicanos Primero Capítulo Jalisco lamenta las afectaciones en programas educativos para el siguiente año, principalmente en zonas indígenas

GUADALAJARA, JALISCO (27/OCT/2016).- El director de Mexicanos Primero en Jalisco, Benjamín Manzano, afirma que la asociación está en desacuerdo con el proyecto de recorte al Presupuesto de Egresos 2017, pues al reducir la inversión en becas no protege el derecho a la educación.

Manzano destaca que los indígenas también se suman al grupo de estudiantes jaliscienses que dejarán de recibir una beca en 2017. Juntos, afirma, podrían llegar a los ocho mil alumnos afectados.

“Nos indignan los dos recortes, pero mucho más los que afectan a la inclusión, porque sabemos que las zonas rurales con población indígena siempre han sido las más marginadas y las que cuentan con menos recursos. En infraestructura indígena también están recortando mil millones de pesos en el global, que impactará en todo el país. Lo que estamos viendo es que no están teniendo el cuidado de hacer los recortes en función de preservar los derechos humanos en esta propuesta nacional”.

El dirigente comenta que Mexicanos Primero se concentra en hacer un llamado al Congreso de la Unión para que ajuste el recorte en otras partidas y no afecte a la educación.

“Estamos haciendo un llamado muy fuerte a hacer un gasto eficaz. Debemos tener cuentas claras y que (los recursos) se utilicen de manera adecuada. No es un secreto que de repente hay partidas que se regresan porque hay un subejercicio o porque era un gasto irresponsable. El tema también de transparencia y gasto eficaz creemos que puede amortizar el recorte”.

También lamenta la disminución de recursos para capacitación de maestros, ya que fue uno de los temas que más presumió la administración de Enrique Peña Nieto con la implementación de la Reforma Educativa.

“Iba a ser una reforma que evalúa, pero que al mismo tiempo entrega a los docentes proyectos de formación adecuados”.

Además, dice que el recorte en infraestructura educativa, independientemente del Programa Escuelas al 100, que entregará recursos hasta 2018, “pega muy duro porque una de las áreas más vulnerables del sistema educativo es el deterioro que tenemos en las escuelas”.

PROGRAMAS

Escuelas de Excelencia, entre los afectados

Francisco Ayón señala que, debido al recorte federal, el Programa Escuelas de Excelencia será otro de los afectados en 2017. Su presupuesto pasará de 220 millones de pesos a 80 millones.

“Lo que vamos a hacer es ir retrasando la situación de inversión en esas escuelas que se tenían programadas para tener un mayor avance”.

SABER MÁS

Recolectan firmas

El próximo sábado, Mexicanos Primero Capítulo Jalisco colocará un estand en avenida Chapultepec para invitar a los ciudadanos a que firmen una iniciativa que, a través de change.org, pretende enviar un mensaje a los diputados para que no aprueben el recorte al gasto educativo.

Con beca, alumna compra los útiles, uniforme y libros

Los tres mil 500 pesos que el Gobierno de Jalisco le entrega a Fátima Aracely cada ciclo escolar le alcanzan para comprar útiles escolares, uniforme y libros de ciencia ficción, su temática favorita. Uno de los últimos que adquirió fue “El retrato de Dorian Gray”, del escritor Oscar Wilde: “Una historia magnífica con un final inesperado”.

A pesar de que la Secretaría de Hacienda prohibió a la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) invertir en este tipo de apoyos, durante 2017 esta alumna del primer grado de secundaria será una de las mil 704 personas que mantendrán estas subvenciones que serán cubiertas con recursos del Gobierno estatal. De esta cantidad de beneficiados, que representan el 25% del total, 611 son hijos de policías, 643 de militares y 450 son madres jóvenes o embarazadas.

Sentada a una mesa del sótano del edificio de la Secretaría, rodeada por su mamá y por un grupo de trabajadores, Fátima, hija de un policía estatal, recuerda que cursaba el cuarto grado de primaria cuando su papá le comentó que existía la oportunidad de conseguir este apoyo. Como sus calificaciones eran buenas desde entonces, sólo tuvo que inscribirse y llevar algunos documentos. Días después la llamaron para decirle que había sido elegida.

No es el único estímulo que recibe, pues también se ahorra el dinero de los camiones gracias a los Bienevales que le entrega la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis).

Actualmente se describe como una estudiante a la que le gustan las matemáticas, la biología y que disfruta de su entorno. A sus 12 años ya piensa en dedicarse a las comunicaciones, al turismo o a la contaduría.

“En la actualidad (la beca) me sirve para mi uniforme, libros extras, para mis lentes también me sirvió. Como me gusta leer, a veces me compro libros recreativos”.

Fátima conoce a otros estudiantes que pueden pagar algunos gastos con este apoyo. Dice que la reducción de los beneficiados, que en 2017 afectará a cuatro mil 918 estudiantes, en su mayoría del nivel básico y normalistas, le causa tristeza.

“La verdad sí da tristeza, pero hay que saber que no se puede financiar todo lo que el Gobierno intenta hacer. También hay que ver que hay muchos otros proyectos que pueden beneficiar a toda la ciudadanía, no sólo a los adolescentes. Da tristeza que se recorten, pero hay que ver los otros puntos de vista”.

NUMERALIA

Las becas que se mantienen en 2017

611 para hijos de policías.

643 para los hijos de militares.

450 para madres jóvenes o embarazadas.

Totales

6,622 las becas de las que la Secretaría de Educación en Jalisco tiene registro actualmente. En 2017 dejarán de entregarse cuatro mil 918 de estos apoyos.

GUÍA

“Escuelas al 100”

De los recursos que el Estado de Jalisco obtendrá del Programa “Escuelas al 100”, para invertirlos en infraestructura, mil 435 millones de pesos se gastarán en el nivel básico, 546 en el superior y 296 en el medio superior.

Las cifras suman dos mil 278 millones de pesos.

El dinero forma parte de la iniciativa de Enrique Peña Nieto para apoyar a las escuelas.

Según Francisco Ayón, el monto se completa con los rendimientos financieros. Hasta el momento, se han desembolsado 180 millones de pesos, detalló el titular del Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), Josué Lomelí.

Este año pueden gastar hasta 820 millones.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta integración del Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos

Elia Marum (investigadora de la UdeG).

Para Elia Marum, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las afectaciones por el recorte federal en el gasto educativo se deben a que no hay una integración entre el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los presupuestos.

“Eso hace que cualquier cambio que se dé en las previsiones de las políticas de ingresos afecten directamente las políticas de egresos y se apliquen de una manera bastante discrecional, porque si uno trata de encontrar una racionalidad, por qué en esas partidas y por qué en esos porcentajes… no la hay, no la encuentras. No hay algo que técnica, teórica y metodológicamente te diga por qué tiene que darse el recorte en esas partidas y en esos porcentajes”. Sin embargo, Marum, quien dirige el Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior, asegura que los recortes violan el Artículo 26 Constitucional y no permiten que se cumplan los objetivos que se plantean en la planeación nacional con base en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el que se realiza una consulta a la población y a expertos, pero que no se traduce en el gasto gubernamental.

“Esto se debe a la no prevalencia del Estado de Derecho desde hace muchísimos años en México. La ley se hace, pero no se cumple. O se hace lo contrario. No hay una justificación para que, por ejemplo, al Poder Legislativo se le aumente el presupuesto, cuando todos sabemos, y hay estudios que lo han demostrado, que es obeso, excesivo, tiene una bajísima productividad, tiene una composición de un nivel educativo bastante bajo en comparación con otros años y realmente no nos ha dado las leyes y reglamentos que se requieren, empezando por ésta de los presupuestos plurianuales y de amarrar la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos al Plan Nacional (de Desarrollo)”.

PRESUPUESTO FEDERAL

Proyectan menos recursos en 2017

Con base en el Presupuesto de Egresos 2017, que se analiza en el Congreso de la Unión, el Gobierno de la República asegura que “se apretará el cinturón” y no afectará los programas prioritarios para el bienestar de los más de 120 millones de mexicanos.

Sin embargo, entre el Presupuesto 2016 y lo que se proyecta para 2017, la Secretaría de Salud Federal reducirá, en caso de que así lo autoricen los senadores y diputados federales, de 132 mil 216.8 millones de pesos a 121 mil 817.5 millones. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública bajará de 302 mil 986.5 millones a 265 mil 704.1 millones de pesos.

Con base en la propuesta del Ejecutivo, el que no perderá recursos es el Poder Legislativo Federal: pasaría de 14 mil 101.5 millones a 15 mil 088.5 millones de pesos. Más de mil millones de pesos de incremento anual, aunque hay legisladores que se han pronunciado por no incrementar las partidas.

En el histórico de los Presupuestos de Egresos de la Federación se evidencia que, pese a los recortes o las crisis económicas, éstos siempre han beneficiado al Poder Legislativo en cada ejercicio fiscal. En 2012, por ejemplo, la Presidencia de la República les depositó 10 mil 987.2 millones de pesos a los senadores, diputados y a la Auditoría Superior de la Federación. Para 2017 el gasto crecería 50% y pasaría a 15 mil 088.5 millones de pesos.

En términos generales, el Gobierno federal propuso al Congreso de la Unión un recorte histórico por 239 mil 700 millones de pesos para el siguiente año, equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Con base en la iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ajuste al gasto lograría, por primera occasion en ocho años, un superávit primario de 0.4%, que implicará 73 mil millones de pesos.

En otra arista, el recorte es equivalente al doble del total del presupuesto que se prevé entregar en 2017 al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a siete instituciones autónomas, como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Inegi, entre otros, que sumarían 119 mil 948 millones 200 mil pesos.

Destaca que el ajuste no afectaría a los 31 Estados ni a la Ciudad de México, por la eficiencia en la recaudación. Tampoco se cancelan ni el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ni los nuevos trenes en Toluca y Guadalajara, (Línea 3), así como las Zonas Económicas Especiales en Estados en pobreza o con problemas graves de inseguridad, como Guerrero.

