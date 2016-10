No se regresará a la tenencia vehicular: Aristóteles

Señala que a lo que sí le apostará será a la implementación de un 'fondo verde' dentro de la iniciativa de calidad del aire

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- El gobierno del Estado de Jalisco no tiene contemplado regresar la tenencia vehicular ni ningún otro impuesto, aseguró el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

La declaración es en respuesta al llamado a los estados que hizo el director del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), Juan E. Pardinas, para que regresen al cobro de este impuesto para poder tener mayores ingresos.

"No habrá nuevos impuestos en mi administración, en el Presupuesto 2017 sí se tiene que hacer un análisis para revisar este tipo de impuestos, pero por lo pronto en Jalisco no lo vamos a impulsar, se descarta por ahora".

Aunque reconoció que la falta de cobro de este impuesto afecta a los que menos tienen y a los que no cuentan con infraestructura en la zona donde viven, no se pretende regresarlo al Estado, al menos no en el próximo año.

"Haber dejado de cobrar fue un tema más electorero que de viabilidad financiera, ¿qué se requiere? más transparencia, pero yo estoy dispuesto a que, como me comprometí, no habrá más impuestos".

A lo que sí le apostará el Ejecutivo será a la implementación de un "fondo verde" dentro de la iniciativa de calidad del aire presentada ante el Congreso local.

Este fondo se destinará a las acciones contra el cambio climático, que mejoren el transporte público y que haya una mayor reducción de gases efecto invernadero.

Jalisco es uno de los 13 estados del país que tomaron la decisión de eliminar la tenencia vehicular de la lista de sus impuestos. Otros 18 estados subsidian este rubro, mientras que sólo Nayarit continúa con el impuesto vigente.

Las ventajas de cobrar el impuesto de tenencia, a voz del director de IMCO, son la reducción de factores determinantes en el cambio climático, una mayor recaudación para los estados, se reduce la desigualdad y los costos para obras de infraestructura asociada con el uso del automóvil.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR