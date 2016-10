Los cambios vienen con líderes mujeres: Jacobson

El embajadora asistió a la graduación del diplomado 'Mujeres Gobernando' en el ITESO

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- "Los cambios vienen con líderes mujeres, ese tipo de programas son los que necesitamos para cambiar la cultura, educar a nuestros niños, hombres y mujeres, que la violencia contra las mujeres no es aceptable. La gente ya está hablando de los problemas y ese es el primer paso para resolverlos", señaló Roberta S. Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, luego de su asistencia a la graduación del diplomado "Mujeres Gobernando", en donde 50 féminas de gobiernos municipales y sociedad civil fueron capacitadas en temas como manejo de recursos federales, políticas públicas de género y normatividad por los derechos de las mujeres, entre otros.

La representante estadounidense visitó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) para escuchar los aprendizajes de mujeres en el curso, el cual es una iniciativa de la asociación civil Campo A.C y el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. "Es un placer encontrar experiencias de mujeres luchando por sus derechos en muchas partes del mundo. Me gustaría ver más programas como este en el futuro, que tienden a promover la participación de las mujeres en la vida pública de México".

Jacobson consideró que aunque cada vez hay más espacios para mujeres en la política, hay que luchar por romper los techos de cristal.

Resaltó programas como ''He for She'', en donde los hombres muestran que el feminismo también les incumbe, sin embargo, enfatizó que aunque se está avanzando aún hace falta mucho por hacer, como en el tema del feminicidio que no se debe dejar de lado. "Nos ha preocupado por muchos años, no solamente aquí en Guadalajara sino también en Juárez y otros lugares en México, hemos ofrecido en varios lugares y al gobierno mexicano si hay cosas que nos puedan brindar para ayudar".

Roberta S. Jacobson también fue la encargada de abrir la conferencia ''Partners of the Americas, Partnership 2016: La Inclusión y la Innovación en las Américas'', en donde se abordarán temas de agricultura, educación superior, salud pública, seguridad pública y juventud.

La embajadora resaltó que Guadalajara se está posicionando como el centro de emprendimiento y la innovación, con jóvenes que desempeñan un papel determinante. "El taller de esta semana para jóvenes líderes es un ejemplo de la inversión en la próxima generación. La mejor manera de salir adelante es compartiendo las mejores prácticas".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ