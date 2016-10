Piden legislar para detener los casos de alienación parental

La Asociación Ex Hijos señala que no hay una protección jurídica para quienes quieren denunciar la separación de sus hijos por parte del otro padre

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- Con el objetivo de que los casos de "alienación parental" puedan ser atendidos en Jalisco, la Asociación Ex Hijos presentó un pliego petitorio con 31 puntos al Congreso del Estado para que se legisle en la materia.



De acuerdo con los integrantes de la organización, recientemente creada, no existe una protección jurídica para las personas que quieran denunciar la separación de sus hijos por parte del otro padre de familia.



Jorge Carlos Ruiz Romero explicó que a nivel nacional tienen detectados mil casos de padres que reclaman este fenómeno.



Indicó que las denuncias de los afectados no son atendidas con un protocolo adecuado, ya que no existe un área específica para derivarlos.



"Que haya espacios reales en donde se pueda atender estas denuncias. Cuando los casos son atendidos tardan años, estamos rebasados".



Ruiz Romero señaló que en algunos de los casos, los más extremos, los hijos son llevados a otros países y no se puede actuar jurídicamente, ya que es combatir con otro padre de familia con los mismos derechos.



Explicó que ya se ha avanzado en la materia en el Senado de la República con Jesús Casillas, quien propuso que la "sustracción de menores" sea tipificada como un delito, pero no han existido avances.



Para darle seguimiento, se propuso a los diputados locales la realización de foros y mesas temáticas.



La petición fue atendida por la diputada María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien se comprometió a atenderla en las comisiones correspondientes.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ