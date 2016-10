Ginés Marín espera triunfar en la Nuevo Progreso

El joven torero se presentará por primera vez en Guadalajara este domingo 30 de septiembre

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- Este domingo 30 de septiembre, arranca la Temporada Grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, con un primer cartel por demás interesante, con Arturo Saldívar, Juan Pablo Sánchez y la presentación en el coloso de la Calzada Independencia, el diestro Ginés Marín, lidiando seis toros de Torreón de Cañas.

Ginés Marín Méndez, originario de Jerez de la Frontera en Cádiz, se presenta por primera vez en Guadalajara,

"Espero lo más grande que puede ser un triunfo en Guadalajara, que sería clave para mi temporada americana y antes de regresar a España y máxime de las ilusiones de presentarme de buena forma en Guadalajara y hacer una bonita inclusión de matador de toros en América", dijo el juvenil matador de toros.

Sobre los matadores que lo acompañarán el próximo domingo por la tarde en la Nuevo Progreso, Arturo Saldívar y Juan Pablo Sánchez, el torero español señaló que es una gran oportunidad para que la afición a los toros acuda a la Plaza a presenciar una corrida con matadores jóvenes.

"Estuve toreando con ellos ahora en Zacatecas meses atrás y creo que es un cartel ilusionante, juvenil y que puede traer cosas nuevas al toreo mexicano y yo personalmente vengo con la máxima de las ilusiones", siguió.

Al recordar sus orígenes, Ginés Marín platicó que "yo me inicié desde pequeño, mi padre era picador de toros y siempre me ha tenido en contacto con el campo y con el toreo en general y a partir de ahí viene mi afición, la cual viene a dar su fruto cuando tengo 12 años y pido a mi padre que me apunte a la escuela taurina y después de un tiempo insistiendo, consigo que me apunten y a partir de ahí empieza mi preparación a ser torero, buscar mi sueño y aquí seguimos en la lucha".

Hizo su presentación en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid el 9 de mayo de 2016, alternando con Álvaro Lorenzo y "Varea", con novillos de la ganadería El Parralejo. Pero tomó la alternativa en Nimes, Francia el 15 de mayo pasado, compartiendo cartel con Morante de la Puebla y David Mora.

Platicó que uno de sus toreros a seguir, por lo que ha significado para él en su novel carrera como matador de toros, es el también español Alejandro Talavante, ya que su inspiración lo tiene en donde hoy está.

"Antes de decidir ser torero, mi desconocimiento no me dejaba inclinarme por un solo torero, pero sí que luego cuando decidí ser torero y comencé a prepararme, tuve más conocimiento y más información, y a partir de ahí, por cercanía, el que más me ha llenado o más ha podido inspirarme es Alejandro Talavante", finalizó diciendo Ginés Marín.



SABER MÁS

La primera corrida de la temporada en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, iniciará en punto de las 16:30 como es costumbre, con boletos a la venta por internet o en las taquillas de la plaza.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES