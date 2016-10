En caso Vega Pámanes, aún falta mucho por ver: Alfaro

El edil tapatío respalda las declaraciones de la síndico Bárbara Casillas, quien acepta que el audio está editado

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro respaldó las declaraciones de la síndico Bárbara Casillas en donde acepta que el audio donde el presidente del Supremo Tribunal Luis Carlos aboga por dos detenidos está editado porque se trata de una grabación de un medio de comunicación.



Alfaro señaló que la transcripción íntegra de la conversación está incluida en la denuncia presentada contra Vega Pámanes y aseguró que sí existe el audio original, mismo que en los próximos días entregarán a la Fiscalía. Indicó que aún falta mucho por ver.



"Falta mucho por ver en este asunto, al final las cosas caen por su propio peso", señaló el primer edil tapatío. "Al tiempo vamos a ver la realidad de lo que está pasando en el Poder Judicial, la cloaca que es Poder Judicial".



El alcalde indicó que los hechos son contundentes y aseguró que al denunciar a Vega Pámanes no tienen otro interés más que demostrar en manos de quién está el Poder Judicial.



"Interpuso en materia controversia constitucional para no perder el fuero, para que no aplicara en el Poder Judicial la Ley de Austeridad y para que lograr que se quedara en su puesto un magistrado que fue rechazado por el Pleno del Congreso del Estado".



Alfaro indicó que el problema de seguridad en la ciudad no podrá ser solucionado mientras existan jueces y magistrados que liberan delincuentes.



Proyectan ahorrar 140 millones anuales con concesión de Alumbrado Público



Al garantizar el buen estado de las luminarias y de los circuitos, el Ayuntamiento de Guadalajara podría ahorrar hasta 140 millones de pesos anuales en la concesión del servicio de Alumbrado Público.



Alfaro aseguró que no hay un tope presupuestal para la concesión pero indicó que tendrá que ser menor al costo anual que representa al municipio operar el servicio de alumbrado.



"Con el esquema que hemos diseñado, estimamos que se podrá ahorrar anualmente a Guadalajara entre 130 y 140 millones de pesos simplemente por la transición que nos permita tener un sistema medible al 100%", explicó.



"También que pueda incorporar el consumo de energías limpias que además del ahorro permitirá reducir las emisiones de CO2 hasta en 813 toneladas mensuales que se suman a las 800 que ya reducimos con el cambio de 40 mil luminarias".



Este martes en Sesión del Pleno se aprobó crear las bases para la licitación pública nacional con el objeto de concesionar el servicio de alumbrado público para su mejora. La empresa que se encargue de este trabajo deberá reemplazar las 40 mil luminarias restantes y encargarse del mantenimiento de todo el sistema.



"Será un esquema que no tiene antecedentes en el país y que tiene solidez técnica y financiera", aseguró e indicó que habrá transparencia durante todo el proceso de licitación.

EL INFORMADOR / VIRGINIA MILAGROS