Promueven la transparencia y eficiencia en compras públicas

En Jalisco se requiere hacer inteligencia de mercado para atraer a los mejores proveedores, recomienda el asesor José Moscoso

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- Ayer arrancó el Foro Internacional: Promoción de la Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones Públicas que organiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos (UNOPS) y el Gobierno de Jalisco, donde se analizan las medidas para promover la eficiencia y transparencia en las contrataciones públicas. En el evento se emitieron noticias luego de tres evaluaciones realizadas por la UNOPS en instancias estatales: como parte de los estudios de eficiencia en las compras se recomienda al Gobierno ampliar la promoción de las oportunidades de licitación, la actualización de los mecanismos de los registros de los proveedores, mayor estandarización de pliegos de condiciones de licitación, así como una planificación más realista de las etapas que toman los procesos.

Para el líder global de servicios de asesoría en contrataciones para la UNOPS, José Moscoso, también se requiere en Jalisco hacer inteligencia de mercado para atraer a los mejores proveedores.

Desde hace un año y medio, la UNOPS trabaja con el Gobierno estatal en un proyecto que comprende varios aspectos: la compra de vagones para la Línea 1 del Tren Ligero (en esta adquisición se consiguieron ahorros de 24%), un segundo componente corresponde a la realización de estudios de eficiencia en las contrataciones del SIAPA, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), la Red Estatal de Protección en Salud y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (Infejal). El tercero se refiere a la capacitación de compradores públicos (tarea en marcha, que involucra a 66 personas). El proyecto que realiza la UNOPS para Jalisco registra un avance de 95% y se estima que en uno o dos meses estará concluido.

El proceso se refiere a la validación de una serie de prácticas relacionadas con las compras, por eso se detectaron algunas que son positivas, como son la transparencia en los criterios de evaluación de ofertas y la importancia que se la da a mejorar las especificaciones técnicas de lo que se adquiere.

En el caso de las debilidades identificadas, el entrevistado añadió: “La planificación se puede mejorar, la definición de requerimientos, integración de las asignaciones presupuestarias y plazos en los que se dan las contrataciones”.

Destacó que los próximos jueves y viernes se realizará un taller con entidades compradoras de Jalisco, para analizar la Ley de Compras Públicas antes de que entre en vigor, a fin de determinar si es necesario efectuar recomendaciones.

Añadió que el Gobierno jalisciense ha solicitado que la UNOPS continúe apoyándolos en dos ejes prioritarios: la promoción de la eficiencia y transparencia de las contrataciones, y el apoyo técnico en las obras de infraestructura del Estado.

Para Moscoso contar con los siguientes elementos: transparencia, capacitación del comprador público y un marco normativo conducente a la eficiencia, “van a producir compras más eficientes”.

Impulsan las “contrataciones abiertas”

Desde que la organización Transparencia Mexicana se ha involucrado en vigilar la aplicación del gasto público, a nivel nacional ha monitoreado más de 250 procesos de contratación, que se traducen en más de 80 mil millones de pesos. Los “ojos” de los ciudadanos se han puesto sobre esos recursos para asegurar su correcta aplicación.

Sin embargo, el monitoreo ciudadano no es suficiente para garantizar un correcto ejercicio del dinero que gastan los gobiernos. Por eso es necesario, primero, que exista un compromiso de éstos para garantizar transparencia (y mantenerla de inicio a fin en los procesos de licitación y firma de contratos), y después una robusta modificación legislativa que los garantice y, además, penalice cualquier omisión.

Durante el foro, el coordinador del proyecto de datos abiertos de Transparencia Mexicana, Rafael García Aceves, expuso a cerca de 200 servidores públicos de la Entidad (entre ellos secretarios como Francisco Ayón y Mauricio Gudiño), las nuevas vías para garantizar que los contratos estén blindados de corrupción.

“Contrataciones abiertas”, se llama la tendencia global en materia de transparencia que se busca sea aplicada y respetada en México, y que primero incrementa la cifra de obligaciones durante el proceso de contratación pública. Transparencia Mexicana ha monitoreado desde compras de equipo de cómputo para llevar a las escuelas, hasta asignaciones de obra para construir plantas hidroeléctricas.

En esencia, la herramienta de “contrataciones abiertas” es un documento en formato Excel con 500 líneas a llenar, antes de comenzar con la licitación. “Esto permite entender mejor un proceso de contratación”. El Gobierno federal ya utiliza la plataforma con las licitaciones del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, confirma García Aceves.

SABER MÁS

Los sobornos

Con base en un estudio realizado en países miembros de la OCDE, entre empresas que admitieron haber entregado sobornos, 57% dijeron que se destinaron a procesos de compras públicas.

80 MIL MILLONES

Transparencia Mexicana se ha involucrado en vigilar la aplicación de más de 80 mil millones de pesos, a través de 250 procesos de contratación de entidades públicas.

PIDEN UTILIZAR SOFTWARE

A revisión, los OPD’s

Los Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) estarán bajo la lupa, advirtió el gobernador Aristóteles Sandoval durante la inauguración del Foro Internacional: Promoción de la Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones Públicas.

“Vamos a revisar puntualmente cada uno de estos OPD´s, desde revisar si alguien se aumentó el sueldo”.

Pidió a los secretarios vigilar sus respectivas áreas y, a los administrativos, hacer eficiente el gasto.

Apuntó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) seguirá apoyando las áreas de Gobierno para hacer más eficientes las compras, y lanzó un exhorto a utilizar los software que se está desarrollando.

“Estamos invirtiendo en los mejores desarrollos de software para que los utilicen, no para que estén de figura decorativa. Requieren de mayor exigencia al inicio, pero después con un click van a saber lo que pasa en su dependencia, cada rubro, en cada capítulo van a saber cómo se está gastando, a quién le están comprando”.

Recordó que la compra de trenes de la Línea 1 del Tren Ligero se realizó con el apoyo de UNOPS, lográndose ahorros notables. Por eso seguirán trabajando en la mejora de procedimientos, aunque de inicio se interviene en áreas donde existe mayor erogación de gasto.

PARTICIPACIÓN DEL FISCAL DE ARGENTINA, CARLOS RÍVOLO

La corrupción “mata”

No sólo atenta contra la seguridad jurídica o provoca una falta de inversiones legítimas en los Estados, la corrupción también “mata lenta o drásticamente a la gente”. Es una de las conclusiones del fiscal federal de Argentina, Carlos Rívolo. Para soportar este punto, explicó un caso ocurrido hace años en su país, y el cual le costó la libertad por nueve años al secretario de Transporte: un accidente ferroviario por el cual 51 personas perdieron la vida.

“Un tren en pésimas condiciones. El maquinista tira el freno, pero éste no responde. El tren entra al andén (...) ¿De quién es la culpa? ¿Del maquinista?”. La investigación del caso, afirmó, fue minuciosa y rebasó a la responsabilidad del conductor. “Investigamos desde cuándo no se reparaba, si el Estado lo subsidiaba y a dónde se iba ese subsidio”. La autoridad concluyó que un porcentaje importante de los recursos aportados para el sostén de ese sistema eran desviados. “Se iba a bolsillos de empresarios. El Estado lo controlaba pésimo”. Además del funcionario encargado, dos empresarios llegaron a prisión.

Por eso Rívolo centró su ponencia sobre la responsabilidad compartida que tienen todos los que integran un aparato de Estado, y cómo el buen desempeño de cada funcionario, en cualquier nivel de responsabilidad, se traduce no sólo en una correcta operación de éste sino en una administración “sana”.

LA VOZ DEL EXPERTO

El reto inmediato

Rafael García Aceves (coordinador del proyecto de datos abiertos de Transparencia Mexicana).

La mayoría de las respuestas que ofrecen las Unidades de Transparencia en Jalisco son realmente copias digitalizadas de los documentos que los ciudadanos solicitan. Dicho formato impide que los solicitantes copien la información o incluso puedan realizar filtros para identificar datos específicos.

Ese es el reto inmediato para Jalisco en materia de transparencia.

Al conceder archivos en formato PDF, los ciudadanos podrán reutilizar la información y buscar palabras clave para detectar, por ejemplo, duplicidad en asignaciones de obra.

Hay otra área de oportunidad: que en el portal de datos abiertos podamos ver no sólo las bases de datos de licitaciones y contratos sino que provean la información de éstas en la etapa de implementación. Es un reto nacional, pero es una de las áreas en las que más se puede mejorar: ¿Cómo se están llevando a cabo los contratos?”.

EL IMCO PRESENTA ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2016

“Que regrese la tenencia vehicular”

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) recomienda a los Estados que regresen el cobro de la tenencia vehicular porque es uno de los impuestos que genera más recaudación.

Durante la presentación de la novena evaluación del Índice de Información Presupuestal Estatal 2016 (IIPE), su director Juan E. Pardinas reconoció que la crisis de corrupción que vive México hace que la gente no esté de acuerdo con el cobro de más impuestos, por lo que se tendría que hacer un trabajo fuerte contra este mal y mejorar la transparencia del ingreso y destino de los recursos.

“(La tenencia vehicular es un impuesto que) lo paga la gente que más dinero tiene, lo paga la gente que más contamina… y en ese sentido es un impuesto que ayuda a tener una mejor distribución del ingreso y, en cierta manera, reducir el impacto de fenómenos como el calentamiento global; pero si no gastamos bien, si no mejoramos la transparencia, si no terminamos con la impunidad, va a ser muy difícil encontrar impuestos que la sociedad vea con buenos ojos”.

Hoy, 13 Entidades Federativas, entre éstas Jalisco, eliminaron la tenencia; 18 más la subsidian y sólo Nayarit continúa con este cobro. Retirar el impuesto, reiteró Pardinas, no es más que un acto de populismo que no ayuda a los Estados en sus finanzas. Una prueba es que, en 2016, las 13 entidades que eliminaron el cobro de la tenencia dejaron de recibir ocho mil 120 millones de pesos.

Manifestó que uno de los impuestos que deberían retirarse es el Impuesto Sobre la Nómina, pues orilla a las empresas a producir menos y aumentar precios. Y reduce oportunidades de empleo.

Resaltan Manual de gestión y procesos de Jalisco

Luego de presentar el Índice de Información Presupuestal Estatal 2016, el Imco destacó las buenas y malas prácticas en el país. Como lo mejor, a Jalisco se le reconoció que se institucionalizó la elaboración del presupuesto de egresos a través de un Manual de gestión y procesos.

De acuerdo con el estudio, que mide la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas, Jalisco se ubica por segundo año consecutivo en el primer lugar (junto con Coahuila y Puebla), alcanzando un 100% en el cumplimiento en los 10 criterios evaluados. La evolución positiva de la Entidad inició a partir del segundo año de la actual administración de Aristóteles Sandoval, pues en 2013 se tenía solamente 70.7% de cumplimiento, escalando en 2014 a 96%, y manteniéndose en 2015 y 2016 con la máxima calificación.

Entre las recomendaciones generales del Imco, acentúa que se debe “institucionalizar las mejores prácticas contables para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, también solicitar que los #stados implementen en su totalidad el presupuesto basado en resultados (evaluaciones de resultados), fortalecer los capítulos de sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, expedir en tiempo y forma los reglamentos de la Ley de Disciplina Financiera, elaborar anexos que permitan dimensionar el gasto público destinado a niñas, niños y adolescentes, así como reducir el impuesto a la nómina, el cual es un obstáculo a la generación del empleo y la economía formal, y sustituirlo por impuestos menos distorsionantes como el impuesto sobre la tenencia de vehículos.

DATO

Dos mil millones

Jalisco dejó de recibir alrededor de dos mil millones de pesos cada año, con la eliminación de la tenencia vehicular.

En el Estado hay un parque de tres millones de vehículos.

EVALUACIÓN

Buenas prácticas por Estados

Jalisco: Institucionalizó la elaboración del presupuesto de egresos a través de un Manual de gestión y procesos.

Yucatán: Presenta un anexo presupuestal para la infancia y la adolescencia.

Chiapas: Desglosa los fideicomisos públicos del Estado.

Hidalgo: Desglosa el presupuesto de los órganos internos del Poder Legislativo.

GUÍA

¿Qué es el IIPE?

En 2008, el Imco buscó información sobre las finanzas públicas estatales para realizar distintos análisis; sin embargo, no existía información y la que había se encontraba dispersa, heterogénea e incompleta. Por ello se inició el IIPE, un estudio que mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad.

Este índice evalúa a las 32 Entidades bajo 100 criterios divididos en 10 secciones. Después de más de una década de legislación de transparencia y ocho años del IIPE, estos son los resultados de la edición 2016:

—¿Los primeros lugares?

—Coahuila, Jalisco y Puebla presentan un 100% de cumplimiento, mientras que Guanajuato obtuvo 99% y Tlaxcala 98%.

—¿Los últimos lugares?

—Quintana Roo es el Estado con menor cumplimiento con un 48%, le siguen Michoacán con 50%, Ciudad de México con 53%, Querétaro y Zacatecas con 56%.

TELÓN DE FONDO

El recorte federal

El Imco detalla que los Estados tienen algunas alternativas para sobrellevar la reducción de sus ingresos en 2017. En el marco del endeudamiento acelerado por parte de las Entidades en los últimos años, se aprobó en abril de este año la Ley de Disciplina Financiera, la cual impone una serie de controles al endeudamiento de los Estados y municipios. Uno de los obstáculos que enfrentarán los Estados que quieran optar por esta alternativa deberá ser la aprobación del monto de la deuda por las dos terceras partes de los diputados de cada Congreso local.

Gastar mejor. Los Estados no han consolidado un presupuesto enfocado en resultados que mejore la eficiencia de su gasto. A pesar de que desde 2008, el Gobierno federal implementó el Presupuesto Basado en Resultados para elevar la calidad del gasto público, ocho años después el promedio de avance en la implementación es de 73%.

Datos relevantes de Jalisco en 2016 (en pesos)

Población: 8’022,181

Ingresos totales: 90,466’084,138

Ingresos propios: 12,984’023,000

Ingresos federales: 77,482’061,138

Egresos totales: 90,466’084,138

Pago de deuda: 1,863’803,837

Pago de servicios personales: 16,681’854,086

