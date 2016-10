No modificarán contraprestación a constructora del Mercado Corona

El Ayuntamiento tapatío afirma que se quedará en 7.5 MDP el pago anual que realizan a Afronta Grupo México

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- La contraprestación anual que debe pagar el Ayuntamiento de Guadalajara a la constructora del Mercado Corona, Afronta Grupo México, no será modificada y se quedará en 7.5 millones de pesos. Este día se presentaron ante el Pleno los resultados de la auditoría ciudadana.



A finales del 2015, la empresa constructora pidió al municipio elevar la contraprestación anual de 7.5 millones de pesos a 12 millones al señalar que problemas con el tablestacado provocaron que no se construyeran 60 cajones de estacionamiento. La propuesta original contemplaba 527 espacios pero sólo se pudieron habilitar 467.



La síndico municipal, Bárbara Casillas, explicó que la auditoría ciudadana comprobó la pérdida de los cajones y que esta situación no fue provocada por una omisión de Afronta.



"No hay elementos jurídicos que señalen que esto sea una causa atribuible a ellos. Se tratan de las propias omisiones de funcionarios, de los trabajos previos y de la falta de un proyecto", precisó la funcionaria. "Sin embargo la contraprestación no se va a negociar, ya está bien establecida en el contrato".



Casillas indicó que la Sindicatura, la Contraloría Ciudadana, la Tesorería y la Dirección de Obras Públicas analizarán las obligaciones de pago de cada una de las partes pues reconocen trabajos extras por 42 millones de pesos por parte de la concesionaria y la falta de los 60 cajones.



Además hay una deuda de 29 millones de pesos a favor del municipio que la constructora les debe pagar por la demolición del anterior mercado.



"Necesitamos entablar una mesa de trabajo para determinar cuál sería el pago justo por esos 60 cajones", señaló la síndico. "(Lo que se debe) también se tiene que poner en la mesa y tenemos que ver cómo se va a hacer esa compensación porque también se realizaron obras complementarias".



Acerca de las denuncias que se podrían presentar en contra de los funcionarios implicados en las irregularidades señaló que podrán ser por omisión de funciones, actos de simulación en los contratos, entre otros.



"Eso es algo que el área jurídica que atiende lo penal en la Sindicatura tendrá que decidir".

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS