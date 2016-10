Enrique Alfaro inaugura obras de pavimentación

Los trabajos beneficiarán a las colonias Polanco, 5 de Mayo y Echeverría. La primera etapa tendrá una duración de 120 días de ejecución de obra, y al finalizar se arrancará con otros tramos, con el objetivo de no colapsar la movilidad en la zona.

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro y vecinos de las colonias Polanco, 5 de Mayo y Echeverría, dieron el banderazo de salida a las obras de pavimentación en la zona.

Estos trabajos contarán con una inversión de 55.1 millones de pesos para sustituir 84 mil 958 metros cuadrados de la superficie de rodaje en las calles internas de la colonia con asfalto, y con concreto hidráulico 19 mil 792 metros cuadrados la calle Luis Covarrubias, de Ocho de Julio a Bellas Artes.

"Todos los problemas que tuvimos en esta zona durante muchos años se han ido resolviendo poco a poco, y se van a terminar de resolver en los próximos meses. Hoy tenemos el reto de recuperar las calles de una de las colonias más golpeadas de la ciudad, una de las zonas más olvidadas", indicó Alfaro.

La distribución de los recursos es la siguiente: 33.1 millones de pesos para pavimentar con asfalto 84 mil 958 metros cuadrados de calles internas de la colonia y 22 millones de pesos para pavimentar con concreto hidráulico 19 mil 792 metros cuadrados.

La primera etapa tiene un alcance de 12.7 millones de pesos, de los cuales ocho millones son para la calle Luis Covarrubias, de 8 de Julio a Marcelino Mangas, y 4.7 millones para pavimentar con concreto hidráulico las siguientes calles Alberto Correa, de Luis Covarrubias a 8 de Julio; José Arrese de Rafael Lozada a María C Bancalari; José Mancisidor de Luis Covarrubias a José Arrese; Librado Acevedo de Bartolomé Gutiérrez a María C. Bancalari; y José Marcelino, de Luis Covarrubias a José Arrese "Vamos a rehabilitar no solamente las avenidas principales, como Luis Covarrubias, que tiene una gran carga vehicular, que tiene tráfico permanente, que tiene transporte público y que la vamos a arreglar como la vialidad que es, como una vialidad principal, cambiando lo que esté mal, lo que ya no funcione, todo el sistema hidráulico se va a hacer la sustitución, es decir los tubos, lo que va abajo, lo que nunca se ve, lo que no quisieron nunca cambiar", agregó el munícipe.

La primera etapa tendrá una duración de 120 días de ejecución de obra, y al finalizar se arrancará con otros tramos, con el objetivo de no colapsar la movilidad en la zona.