Prevén mayores recursos para OPDs en presupuesto de 2017

Funcionario de la Sepaf informa que serían alrededor de tres mil MDP para este sector

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2016).- El presupuesto que ejercerá el Gobierno de Jalisco para el 2017 podría registrar un incremento de tres mil millones de pesos que se prevén destinar al gasto de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD).



Hugo Michel Uribe, subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) informó que debido a los lineamientos que marca la Ley de Disciplina Financiera y la de Contabilidad Gubernamental, se deberá de inyectar más recursos.



El funcionario explicó que esto es con el fin de que los OPDs puedan transparentar sus gastos.



"Tenemos una peculiaridad de contabilidad gubernamental que nos lleva a incluir ingresos que no estaban el año pasado. No quiere decir que sean nuevos, sino que la contabilidad nos lleva a incluirlo".



Hugo Michel añadió que la propuesta de presupuesto podría ser de 93 mil millones de pesos, en contraste con los cerca de 90 mil millones que se ejercieron este año; puntualizó en que no se prevén nuevos impuestos.



El funcionario adelantó en que el Gobierno del Estado podría estar en condiciones de presentar ante el Congreso del Estado la propuesta de presupuesto el siguiente martes 2 de noviembre.



En tanto, los diputados están concluyendo la elaboración del presupuesto que ejercerá el poder legislativo en 2017. Según la Ley Orgánica, éste deberá estar concluido antes del 31 de octubre.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ