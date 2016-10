Autorizan concesión por 15 años al sistema de prepago del Siteur

La Comisión de Hacienda no vio justificación para hacer la aprobación por 20 años, como propueso el Ejecutivo

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2016).- La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado redujo a 15 años el periodo de concesión para la operación del sistema de recaudación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano.



Sin embargo, la propuesta original presentada por el Poder Ejecutivo planteaba que la duración fuera de 20 años.



En este sentido, Ismael del Toro Castro, presidente del órgano legislativo, informó que los diputados no encontraron una justificación para que el plazo de la concesión durará más de 15 años, ya que el sistema de prepago sería utilizado en la ampliación de la Línea 1 y 3.



"Analizamos que por el flujo de personas que requeriría este sistema no eran necesarios los 20 años, y el Congreso cumple en lo que le corresponde ya todos los temas de tiempo es facultad del Ejecutivo", expuso el legislador emecista.



Según el documento analizado por los diputados, la figura jurídica de la concesión permitirá al Sistema de Tren Eléctrico Urbano implementar un proyecto de modernización tecnológica que no represente una inversión directa al Gobierno del Estado.



Estos, podrían ser aplicados en las nuevas líneas del tren, las rutas alimentadoras y en el sistema del Macrobús.



Asimismo, se plantean beneficios adicionales, tales como pasar los costos de operación, mantenimiento y actualización del sistema de prepago al concesionario.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ