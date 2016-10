Viven con miedo vecinos de la colonia Solidaridad

Se trata de la localidad donde hace una semana abandonaron a seis personas mutiladas y un cadáver

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2016).- En calles con poco alumbrado, empedradas o de tierra, con fincas de bardas largas y altas, sembradíos, baldíos, sin transporte público y sin seguridad, así viven los vecinos de la colonia Solidaridad, en Tlaquepaque, en donde hace una semana abandonaron un cadáver y a cinco hombres y una mujer con las manos mutiladas.

“Sí pasa una patrulla, pero nada más de vez en cuando, ni siquiera una vez al día. Después de eso tenemos miedo, ya no queremos ni ir a la escuela como tiene uno que caminar y salir allá por donde los tiraron, tiene uno miedo. Luego, los mototaxis ya no nos quieren traer, les da miedo”, comenta Silvia, vecina del lugar.

Alrededor de la calle Oro Grande, en donde tuvieron lugar los hechos, hay salones de fiesta, cerca de seis, y las vías del tren separan esa vialidad de las casas habitación. Es por esa misma calle por donde los vecinos tienen que caminar, alrededor de uno o dos kilómetros para llegar a sus hogares, ya sea para ir o regresar del camión que los lleva a su trabajo, a la escuela o a hacer sus compras.

Marino Uribe, quien pertenece a la religión Testigos de Jehová y se congrega con sus compañeros junto a las vías antes de ir a predicar, menciona que no hay seguridad y que lo peor es que “esto se ha vuelto tan común que la gente ya lo toma como normal y así no debe ser, y pues los gobernantes no ponen de su parte, aunque la justicia sólo debe estar en manos de Dios, pues ellos no hacen un esfuerzo por dar seguridad a los vecinos”.

Leticia López dice que ella no tiene miedo, “yo no me meto con nadie, no ando metida en nada, así que yo no tengo miedo. Pero yo no sé qué esperan para que haya más seguridad, al principio empezaron a pasar más patrullas, pero luego se les olvida y ya otra vez todo está igual”.