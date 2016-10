Programas para empoderar a jefas de familia de Jalisco

El DIF realiza caravanas para informar a las mujeres sobre los apoyos que existen

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2016).- A pesar de que el DIF Jalisco no tiene un apoyo específico para madres jefas de familia, dirige la estrategia Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar, la cual trata de acercar todos los apoyos que tienen las dependencias gubernamentales a aquellas mujeres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad y empoderarlas a través de cursos de capacitación.

“Nosotros vamos a las comunidades en donde existe un mayor número de jefas de familia, mayor grado de marginación y el tema de violencia. Vamos con una caravana de servicios, con 20 secretarías que ofrecen los apoyos que tienen para las mujeres. Al principio la estrategia era para el rango de edad entre los 14 y 49 años, pero la necesidad está en las mujeres mayores”, comenta Melania Orozco Llamas, subdirectora general de Planeación y Fortalecimiento Municipal.

La finalidad de esto es empoderar a la mujer. “La estrategia da cursos de cinco temas: salud, alimentación, ocupación, valores y producción. Así que les damos un apoyo alimentario, a todas aquellas que están en inseguridad alimentaria, y capacitación cada 15 días”.

“Al finalizar las capacitaciones, se les entrega un Bienebono, que es un apoyo económico muy simbólico, y se les ofrece capacitarse en huertos, se les da un kit y se les enseña cómo tener un huerto en casa. Después, se les ofrece entrar al Reto Productivo que es arrancar un negocio”.

La funcionaria menciona que el Gobierno del Estado se interesó por las mujeres porque “lo que nos damos cuenta es que, aún teniendo pareja, la mujer representa un papel fundamental en la economía y en el tema del sostenimiento de la familia. Entonces, nos encontramos jefas de familia, adultas mayores que están a cargo de sus nietos y familias sólidas”.

Dentro de esta estrategia se han atendido a más de 30 mil mujeres en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 100 de las cuales se encuentran recibiendo una capacitación, fruto del Reto Productivo, para poder consolidar su negocio.

Conformación de consejo, pendiente de autoridades

Según la Ley para la protección y apoyo de las madres jefas de familia del Estado, puesta en marcha en 2012, se debe conformar un Consejo, el cual estaría presidido por el gobernador del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), los titulares de las dependencias del Ejecutivo y dos vocales, con el fin de diseñar políticas públicas para apoyar a estas mujeres. Sin embargo, nunca se formó.

“Ahorita, lo que tenemos, es el Consejo Consultivo de Programas Sociales, que evalúa los programas y está formado por sociedad civil y universidades. Es parecido pero nosotros lo hicimos de todos los programas. Pero no tengo registro de que se haya conformado el específico”, asegura Moisés Maldonado, director general de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

El funcionario dice que no es necesario conformar un consejo especial, ya que el general hace las funciones, sólo que con todos los programas.

Otra parte de la ley que no se cumple es el apoyo a los hogares monoparentales, liderados por un hombre, quienes tienen los mismos derechos a apoyo, pero el funcionario comenta que siempre le darían privilegio a las mujeres.

“Por el número de personas que necesitan el apoyo, nosotros si tuviéramos recursos adicionales los seguiríamos destinando a los hogares de jefatura femenina. Porque según las estadísticas de Sedesol, un peso que se invierte en un hogar en manos de una mujer, se multiplica mucho más que un recurso que tú pones una jefatura de un hombre”. Pero, también asegura que no hay hombres que se hayan acercado a solicitar ayuda.

CRÓNICA

Negocio en crecimiento

Laura María García Beas tiene 31 años y es madre de un niño de 13, está en el Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia y tomó la decisión de inscribirse al Reto Productivo, lanzado por el Gobierno Estatal para empoderar a las mujeres. Ella participó con una idea de negocio para producir y vender muebles, lo cual le valió el tercer lugar.

“Desde un inicio yo estaba dentro del programa y el dinero lo utilizaba para alimentos, calzado de mi hijo. Pero cuando llegó el Reto Productivo, como que dije ‘bueno, a ver, si me están dando la oportunidad de que ese dinero no lo utilice para lo que siempre, entonces voy a hacer una inversión y me voy a poner a hacer lo que me va a dejar ganancias, lo ocupé para realizar una base de cama de carrito”.

Dentro del Reto Productivo se les dio a las mujeres dinero para que lo invirtieran en una idea de negocio, el cual ayudó a Laura a comenzar a fabricar muebles. “Con lo que me depositaron para iniciar me alcanzó para hacer muebles, que me dieron para hacer otros muebles y otros muebles y otros muebles”.

Laura tiene un cliente fijo que revende la mercancía en el Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara. Con las ganancias pudo contratar a una persona que le ayuda, pero su ambición es crecer su negocio y rentar una bodega para trabajar mejor.

“Espero salirme de aquí y poner un taller más grande y digo más grande porque empecé con una mesita y tengo otra allá afuera y me gustaría una bodega”.

Ella comenta que hay una responsabilidad compartida entre Gobierno y las mujeres, que se debería tener en cuenta. “Falta que apoyen a más y que nosotros tengamos el valor civil de decir ‘ya no lo necesito’, las que ya lo tenemos, yo espero que la próxima vez que lleguen los depósitos, antes, que mi negocio funcione bien y darme de baja, porque yo ya no lo voy a necesitar”.

CRÓNICA

“Sí podemos salir adelante”

Divorciada y con cinco hijos, de 11, 10, siete, cinco y dos años, Brenda Karina de la O Gómez es una de las madres que son apoyadas por el Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia, que tiene por objetivo ayudar a aquellas que son cabezas de hogar.

“Cuando me divorcié, yo estaba embarazada de mi bebé, me metí al programa de Jefas de Familia porque pues con cinco hijos el sueldo no me alcanzaba. Sí nos han apoyado mucho, sobre todo también nos dan cursos de superación personal y laboral”.

Este año decidió inscribirse en el Reto Productivo que lanzó el Gobierno de Jalisco para empoderar a las mujeres. Las participantes debían llevar una idea innovadora de negocio y Brenda concursó con algo que sabe desde que era niña: material rústico para fachadas.

“Nos convocaron a una plática en donde nos dieron toda la información, yo me inscribí y dije ‘bueno, me meto a hacer piñatas’, porque también me gusta todo lo de manualidades, pero ya de regreso dije ‘bueno, y ¿por qué no presentar lo que yo estoy trabajando?, es algo que normalmente las mujeres no hacen’”.

Su trabajo le valió el primer lugar, con un premio de 26 mil 294 pesos, el cual lo está invirtiendo para poder vivir mejor. “Yo tengo poco viviendo aquí, yo no tenía muebles, no tenía luz. Entonces sí era muy difícil estar con velas, comíamos a lo frío. Entonces con lo del reto pude comprar lo que es mi sala, lavadora porque me urgía muchísimo con tantos niños”.

Ahora, ella está enfocada, junto con su hermano quien es su socio, a hacer crecer su negocio y darse a conocer e invita a las mujeres a no dejarse caer por nada. “Muchas mujeres creo que pensamos que no podemos salir adelante solas, llega un momento en que tanto nos repiten de que ‘tú no puedes, tú no sabes esto’, que realmente nos lo llegamos a creer. Aquí en Jefas de Familia nos dan muchas capacitaciones en donde nos enseñan a valorarnos a nosotras mismas”.

SEDESOL

Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia:

Este es proporcionado por Sedesol y consiste en un apoyo mensual de mil 850 pesos a cada uno de los hijos o hijas de hasta 23 años en caso de fallecimiento de la madre.

Requisitos:

• Ser mexicana.

• Tener entre 12 y 68 años de edad.

• Ser madre de al menos un menor de 24 años.

• No tener cónyuge, es decir ser soltera, separada o viuda.

• Encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso no mayor a dos mil 130 pesos.

• Solicitud de inscripción.

• http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/seguro-de-vida-para-mujeres-jefas-de-familia

ZAPOPAN

Programa de apoyo a mujeres jefas de familia y en situación vulnerable

Se considera un apoyo de mil pesos cada cuatro meses.

Se entrega mensualmente una despensa.

Se da asistencia médica, legal, capacitaciones y microcréditos para emprender un negocio.

Requisitos:

• Ser mujer que habite en el municipio de Zapopan.

• Presentar alguna situación de vulnerabilidad.

• Que no reciba apoyo monetario o alimenticio de algún otro programa social, tanto a nivel municipal, estatal o federal.

• Llenar el formato de registro del programa y estudio socioeconómico.

• Acta de Nacimiento.

• Identificación oficial con fotografía.

• Comprobante de domicilio.

• Copias de acta de nacimiento de los miembros de su familia.

• Presentar boleta del último grado de estudio de los menores que pertenecen al hogar.

• Si existiera, presentar documento probatorio de alguna enfermedad crónica o discapacidad de algún miembro del hogar.

• http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/08/Reglas-Operaci%C3%B3n1.pdf

ZAPOPAN

Programa Zapopan va por ellas

Requisitos:

• Llenar y entregar solicitud de registro.

• Ser Mujer en circunstancias de vulnerabilidad.

• Proporcionar la información requerida en forma veraz en el estudio socio-económico.

• Ser menor de 49 años 11 meses.

• Tener hijos de 0 a 12 años; en caso de encontrarse en edad escolar que asistan a la escuela.

• Acreditar el domicilio para lo cual se solicita que presente el recibo de luz, teléfono, agua o predial, no mayor de tres meses de expedido.

• Acreditar identidad y edad presentando los siguientes documentos: credencial para votar y/o carta de residencia (en caso de ser menor de edad), acta de nacimiento, CURP. Y entregar copia.

• Copia de acta(s) de nacimiento de los hijos o menores a su cargo

• No estar desempeñando cargo alguno como servidor público.

• http://www.zapopan.gob.mx/convocatoria-para-el-programa-social-zapopan-va-por-ellas/

GUADALAJARA

Programa de Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Se entrega un apoyo de dos mil pesos bimestrales.

Requisitos:

• Llenar solicitud de registro.

• Ser mayor de 18 años y menor de 59 años con 11 meses.

• Ser jefa de familia.

• Llenar el estudio socioeconómico.

• Copia de acta de nacimiento de la interesada y de sus hijos o menores a su cargo. -Identificación oficial y comprobante de domicilio vigente a nombre de la interesada y/o carta de residencia (expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara).

• No estar desempeñando cargo alguno como servidor público (municipal, estatal o federal).

• Entregar solicitud de registro en la Dirección de Programas Sociales Municipales.

GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

En la modalidad calidad alimentaria el apoyo es por la cantidad de mil 50 pesos mensuales.

En la modalidad apoyo productivo el monto es de 12 mil 618 pesos anuales.

Requisitos:

• Ser jefa de familia, mayor de edad que conforme una familia monoparental.

• Copia simple de actas de nacimiento de la solicitante y sus dependientes.

• Acreditar la jefatura de familia. (Acta de defunción del cónyuge, solicitud de disolución de vínculo matrimonial, acta de matrimonio con anotación marginal de divorcio, constancia de inexistencia matrimonial.)

• Carta en la que bajo formal protesta de decir verdad, manifieste su condición de mujeres jefas de familia.

• Identificación oficial con fotografía.

• CURP de la solicitante y sus dependientes.

• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

• Presentarse personalmente a tramitar el apoyo.

• Responder el formato de solicitud (FPU) que incluye estudio socioeconómico.

• Elegir el tipo de modalidad.

• http://sedis.jalisco.gob.mx/content/programa-apoyo-mujeres-jefas-de-familia.

DIF JALISCO

Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar:

Consiste en entrega de apoyos alimenticios y capacitaciones para el empoderamiento de la mujer.

Requisitos:

• Ser mujer, mayor de 14 años.

• http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/programas/mujeres-avanzando-rumbo-al-bienestar.