Instan a jaliscienses residentes en EU a votar por Clinton

El Consejo de Comunidades Hispanas pide a los connacionales detener la 'ola de odio' impulsada por Trump

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2016).- Alrededor de 26 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, por tanto, su voto podría definir el resultado de las elecciones en noviembre próximo.

Durante su visita a Guadalajara para entregar el Galardón 5 de Mayo al artista plástico Alejandro LOCCOCO, el Consejo de Comunidades Hispanas AC hizo un llamado a los jaliscienses que tienen familiares que residen en el país vecino a que los insten a apoyar a Hillary Clinton.

Tener "una aliada, una amiga" en Clinton, además de detener la "ola de odio" y racismo que ha impulsado Trump es posible con la unión de los mexicanos, según aseguró el Consejo; además, el voto de quienes residen de manera legal en Estados Unidos beneficiaría incluso a quienes no cuentan con documentación, así como a las familias que tuvieron que dejar atrás para buscar oportunidades de crecimiento económico.

De acuerdo con Rhosby Barker, integrante del Consejo y ex diputada Migrante del Congreso de Chiapas, en este último estado entre el 20 y el 40 por ciento de la población "sobrevive por las remesas que les manda su migrante". Votar por Trump o, en su defecto, permitir que gane, equivaldría a cerrar las fronteras a este tipo de intercambio monetario, explicó.

Barker instó a la unión no sólo de los mexicanos, sino de todos latinos, quienes sentaron precedente al participar de manera activa en la elección del actual dirigente de EU: "Esta comunidad hispana ha sido quien ha impulsado los cambios en Estados Unidos, (...) hablamos primeramente de la oportunidad de haber impulsado a que Barack Obama entrara como presidente".

México, aseguró, ya es un "país binacional", ya que una gran cantidad de su población se encuentra en la nación vecina. Elegir a Trump "cortaría las relaciones tanto económicas, como de las familias y más que todo la oportunidad de progresar como dos países en conjunto".

Por su parte, Mario Moya, director de la organización, afirmó que "no hay un rincón en Estados Unidos en que no haya una huella de mexicanos", quienes "son dignos de consideración, respeto y ayuda y esa va a ser nuestra tarea", de la cual forma parte el exhorto al voto en favor de Hillary Clinton, ya que si ésta ganara se lograría frenar el alza en la discriminación hacia los latinos que causó el discurso de Trump.

Mientras que Greg Salgado, presidente de la Fundación Vicente Guerrero en el estado de Illinois, que migrara a Estados Unidos en 1971 y quien fuera republicano por 29 años, explicó que decidió apoyar a Clinton en vista de los insultos y amenazas de Donald Trump.

No obstante, las humillaciones siempre han estado presentes, pero "no hacemos mucho caso de eso, sólo lo que nos importa es trabajar"; sin mencionar que incluso "ha habido varios gobiernos federales (mexicanos) que han hecho leña con nosotros, no nos han visto de manera correcta (a los migrantes)", a pesar de que parte de la economía de México se sustenta en las remesas.

Para él, el nivel de vida que se tiene en Estados Unidos no es fácil de alcanzar con los sueldos mexicanos. "Lo que se compra o come aquí está al nivel del dólar, pero aquí no se gana el dólar", asegura. Una persona que trabaja como "jornalero" debería tener un sueldo de cuatro dólares la hora para que "pudiera sentarse a comer una buena comida con su familia". Culpa de este desequilibrio al Gobierno de la República, a quien exhorta a crear estrategias en beneficio de los menos favorecidos.

Sin embargo, mientras no existan planes nacionales para elevar los sueldos y mejorar las condiciones de vida, continuará el fenómeno migracional, por lo que reiteraron que los latinos deben unir fuerzas para que Clinton ascienda a la Presidencia y mantener abiertas las puertas laborales en Estados Unidos, a pesar de que tampoco equivale al panorama más alentador, ya que, según Barker, "no ganas lo que debes de ganar, porque muchos saben que eres indocumentado", pero "allá por lo menos puedes comer, por lo menos puedes trabajar".



EL INFORMADOR/ PAOLA RÍOS