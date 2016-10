Ante la denuncia de un desabasto, SSJ ofrece insumos al Civil

Envían oficios al Antiguo Hospital Civil y al Nuevo Hospital Civil, en donde se les ofrece material de curación y aseo quirúrgico

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2016).- Ante el ultimátum de 72 horas que da el Hospital Civil para que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) pague lo que corresponde al Seguro Popular, el secretario estatal insistió que el pago se hará hasta la comprobación completa que entregue la institución.



Sin embargo, dijo que se dará el apoyo en lo insumos que necesite la institución, por lo que hoy mismo se emitieron dos oficios, uno al director del Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", Benjamín Becerra, y otro al director del Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca", Francisco Preciado, en donde se les ofrece material de curación y aseo quirúrgico.



"Tomando en cuenta la loable e incansable labor que realiza el benemérito nosocomio a su digno cargo, con acciones a la salud que benefician a la población más desprotegida de nuestra sociedad, así como las vicisitudes administrativas que no les permiten actualmente proporcionar el invaluable servicio que ofrecen a cabalidad, me permito informarles que por instrucciones del doctor Antonio Cruces Mada, secretario de Salud en Jalisco, me pongo a disposición para apoyarlos como usted lo juzgue necesario, con material de curación y aseo quirúrgico", reza el oficio firmado por el director de Salud Pública, Jorge Sánchez González.



Ambos oficios fueron recibidos y firmados por los responsables de ambas unidades hospitalarias.



Por otro lado, el secretario de Salud refirió que lo que contiene el pliego petitorio que emitió el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, no corresponde a la secretaría cumplirlo, por lo que derivará esa petición a las instancias correspondientes.



El titular del Seguro Popular en el Estado, Celso Montiel Hernández, señaló que no se niega que el Hospital haya mandado las facturas de los servicios, pero falta que esos documentos sean validados para determinar que todo está en orden, y así poder pagar.



Para solventar las inconsistencias de estas comprobaciones, es importante establecer mesas de trabajo para agilizar el proceso y el dinero que les corresponde sea entregado del manera oportuna, comentó el funcionario.



"Hoy mandamos a nuestro equipo de trabajo en coordinación con el Hospital Civil, precisamente para que se sienten a hacer el tema de comprobación, entonces no solamente es un tema del Seguro Popular, es un tema de la institución".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR