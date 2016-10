Recursos a Hospitales Civiles, bajo comprobación: Cruces Mada

El funcionario puntualiza que la institución cuenta con el material necesario para la operatividad de los Hospitales Civiles

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2016).- Ante el ultimátum que lanzó el Sindicato Único de Trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara para que la Secretaría de Salud cumpla con la entrega de recursos para las atenciones brindadas a beneficiarios inscritos al Seguro Popular, el titular de la dependencia estatal Antonio Cruces Mada reiteró que no se entregarán hasta que se comprueben los insumos requeridos.



El funcionario puntualizó que la institución cuenta con el material necesario para la operatividad de los Hospitales Civiles, por lo que esperarán a que los demandantes retomen el diálogo.



"Nosotros ya tenemos las bodegas listas para cumplir las peticiones, llevar los insumos para que su problema administrativo se resuelva, pero si ellos no lo quieren aceptar, no entiendo. Se están contradiciendo".



Respecto a las peticiones de que abandone el cargo, Cruces Mada indicó que este tema podría tener tintes políticos.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ