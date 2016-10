Amplían entrega de apoyos por inundaciones en Tlajomulco

Aristóteles anuncia que sin excepciones todas las familias afectadas por las fuertes lluvias obtendrán la reposición del menaje

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2016).- El Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga ampliaron la entrega de apoyos a las familias de 16 colonias afectadas por las inundaciones registradas hace tres semanas.



Por fallas en la comunicación entre el municipio y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), este viernes sólo se había autorizado beneficiar a 286 personas de un padrón global de mil 240, conformado por 716 adultos y 524 menores de edad, para lo que se destinó dos millones 513 mil 383.89 peso, con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Foeden).



En la entrega de estos apoyos el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval anunció que sin excepciones todas las familias afectadas por las fuertes lluvias obtendrán la reposición del menaje de sus vienda.



"Decirle a las familias que no quiero que se quede una sola que haya sido afectada sin que le lleguen los apoyos. Lo básico, cama, refrigerador y lavadora".



En este sentido, el titular de la Sedis, Miguel Castro Reynoso informó que a partir de la siguiente semana se volverá a revisar a las viviendas que quedaron fuera del padrón para establecer cuántos apoyos se destinarán.



Por otro lado, el Sandoval Díaz advirtió que ante esta situación, buscarán establecer los mecanismos legales para que las empresas constructoras de vivienda no edifican grandes complejos en sitios de riesgo.



"Aquel fraccionador que vuelva a construir en un lugar donde no se debe, lo vamos a meter a la carcel. No podemos admitir que al paso de tiempo nuestros hijos sean los que sufren.



En tanto, el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho solicitó al titular del Poder Ejecutivo que se realicen las gestiones correspondientes para conseguir los 400 millones de pesos que se requieren para la construcción del Colector El Zapote.



Explicó que con esto, se podrá mitigar las inundaciones que se registran en los fraccionamientos cada temporal de lluvia.



Este viernes, se entregaron 982 artículos, entre colchones, salas, comedores y refrigeradores a casi 300 afectados.



