Usuarios, inconformes por alza a tarifa en rutas verificadas

Algunas unidades no cumplen con los requisitos propios al acuerdo para el incremento al pasajero

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Tras aprobar el proceso de verificación, este jueves las rutas 78-C, 358, 54, 171, 644-A, 63, 61, 110, 619-A, 258-A, 623, 178, 249, 207, 602 y 623-A aumentaron su tarifa a siete pesos. Aunque se pudo constatar que algunas unidades sí cumplen con las condiciones de la verificación, otras no poseen las características acordes al precio requerido al usuario.

Cristales rotos en puertas y ventanas, tubos sueltos, pisos sucios y deteriorados, grafitis en asientos y paredes, así luce el interior de la unidad de la ruta 54 en la que Horacio Alcalá se dirige a su casa, tras salir de su trabajo.

Horacio destina hasta 50 pesos diarios en transporte sólo para ir de su vivienda a su lugar de trabajo, lo cual equivale a un tercio de su sueldo, por lo que se mostró disgustado por el alza. "No se cumple con las condiciones adecuadas y no es justo, los camiones están en mal estado, no deberían cobrar tanto", aseguró.

Su principal queja consiste en que considera que los choferes ofrecen un mal servicio, ''a veces hasta te maltratan'', por lo que pide a las autoridades que ''metan gente más capacitada como conductores''.

Por su parte, el señor Alberto Guzmán, de 78 años, quien todos los días desembolsa hasta en cuatro pasajes para llevar a un familiar a que reciba terapia en el DIF, asegura que ''está bien que suban el precio si hay mejoramiento en el servicio''. Su molestia radica en la frecuencia de paso de las unidades, ya que ''a veces duro hasta media hora esperándolo, ojalá que con esto ya pase más seguido''.

Sin embargo, otras unidades de la ruta 54 sí cumplen con los requisitos de la verificación. La señora Silvia Aceves coincide en que el aumento debe darse conforme al mejoramiento no sólo de las unidades, sino también del servicio.

''Yo apoyo que suban a siete pesos, pero que den el servicio que deben dar, porque la mayoría de los camiones no sirve'', declaró, aunque aceptó que el camión que abordó se encontraba en buen estado.

Explica que su hija se encuentra en silla de ruedas y que todos los días la acompaña a su trabajo. Debido a la escasez de recursos, no tiene otra alternativa que utilizar el transporte público, el cual muchas veces no le brinda el servicio: ''no nos quiere subir, no nos dan la parada''.

''Los choferes no saben usar las rampas, no saben moverle a los botones, nosotras tenemos que decirles cómo'', o recurrir a pasajeros con el fin de pedir ayuda para lograr ingresar a la unidad, por lo que hace un llamado a las autoridades para que se capacite a los choferes para que den un trato digno al usuario.

Por otro lado, la unidad abordada de la ruta 110 también cumplía con los requisitos de verificación: contaba con cámaras de vigilancia y monitor de velocidad, además el chofer, según aseguró, recibió cursos de capacitación para mejorar la atención al pasajero. Sin embargo, no se encontraba aseada y presentaba asientos vandalizados.

Inés, pasajera, también se mostró inconforme con el aumento, ya que afectará su gasto corriente: "Pago 60 pesos diarios para ir y volver del trabajo y gano 200". No obstante, coincidió en que aceptaría el alza si las unidades pasaran de manera más frecuente, ya que "duro hasta 45 minutos esperando y a veces ni se paran'.



EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS