Trabajadores del Civil dan plazo de 72 horas a la SSJ

Trabajarán bajo protesta, pero descartan que se vaya a dar un paro de labores

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2016).- Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara dio un plazo de 72 horas a la dependencia estatal, a fin de que se dé cumplimiento al pliego petitorio que le entregaron para que se cumpla con el pago del Seguro Popular.

En rueda de prensa, integrantes del sindicato y de sociedades médicas anunciaron que a partir de hoy los trabajadores estarán trabajando bajo protesta, pero descartan que se vaya a dar un paro de labores.

El secretario general del Sindicato, Juan José Hernández Rodríguez, nombró los puntos del pliego petitorio que se entregó a la SSJ, en la manifestación del jueves.

“El pago del capítulo 1000, que son 390 millones de pesos que nos adeudan desde 2012, son sueldos y salarios para los trabajadores; que pague lo que debe el Seguro Popular al Hospital Civil, más de 350 millones, y hay un incumplimiento sobre la entrega de vestuario a todos nuestros compañeros becarios, residentes e internos”.

Mencionó que durante las 72 horas de plazo se entablará un diálogo con la comunidad hospitalaria, con los pacientes y sus familiares, acerca de la problemática financiera que atraviesa la institución.

“Si en 72 horas no tenemos una respuesta favorable, tomaremos nuevamente medidas; no descartamos ninguna… el paro de labores no se va a realizar en este momento, el Hospital Civil va a atender con lo que tenemos y con lo que podemos a los que menos tienen”.

Dijo que la crisis afecta a todo el personal, pues no hay uniformes ni insumos para todos los servicios médicos, incluso, tampoco hay jabón para lavar las manos.

Además del pliego petitorio, el Sindicato exige que se lleve a cabo una homologación salarial para los trabajadores, así como que se revise y se apoye al fideicomiso para las jubilaciones.

Advierte que el balón ya no está en la cancha de las autoridades del Hospital Civil, sino en la de la SSJ, cuyo titular “no ha tenido la sensibilidad”.

“Esto es de pagar y quien tiene el rescate financiero para sacar al hospital de la terapia intensiva es el secretario de Salud Jalisco; ha sido insensible, un secretario mentiroso, siempre miente, siempre confunde, le tiene fobia al Hospital Civil”.

