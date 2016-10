La UNIVA reconoce a cuatro egresados

Entregan los premios 'Santiago Méndez Bravo al Comunicador del Año' y 'Ocelote'

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Por ser grandes profesionistas, pero sobre todo grandes personas, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) entregó los premios "Santiago Méndez Bravo al Comunicador del Año" y "Ocelote" a cuatro de sus egresados.



"En ustedes se refleja el empeño, el compromiso y la tarea que tenemos día a día en esta institución, que es de formar mejores personas y excelentes profesionistas. Es nuestra tarea evaluar y reconocer los frutos de aquellos que han creído en nosotros", dijo durante su discurso el rector de la casa de estudios, Francisco Ramírez Yáñez.



La galardonada con el premio "Santiago Méndez Bravo al Comunicador del Año", Martha Kenya Márquez-Alkadef Cortés, es una reconocida directora, productora y guionista de cine, entre sus obras está ''Fecha de Caducidad'', largometraje que tuvo presencia en 43 festivales de cine y fue la cinta mexicana más premiada en 2012. Ella, dedicó su premio a las mujeres bajo el lema "camino a casa quiero ser libre, no valiente".



En cuanto al premio "Ocelote por Trayectoria Empresarial", fue recibido por Jorge Arturo Hernández Martínez, quien trabaja para la empresa Sanmina en el área Aeroespacial y Automotriz. Durante su discurso, pidió a los jóvenes no quedarse estancados. "Cada día es más difícil, tenemos que prepararnos, tenemos que ser el cambio en la sociedad mexicana y yo creo que con los valores que ofrece la universidad, lo seremos".



El premio "Ocelote a la Trayectoria Empresarial" fue entregado a Axel Josué Vallejo Jiménez, quien creó la empresa NBX Soluciones, que genera y desarrolla telecomunicaciones a nivel nacional. Él reconoció la labor de la universidad durante su formación, a su familia y a su esposa.



Para finalizar, el "Ocelote a la Labor Social" se entregó a Enrique Aduna Lira, quien es director de Hacienda la Esperanza en México, lugar que acompaña a jóvenes que quieren salir de las adicciones, formándolos en las áreas de compañerismo y espiritualidad.



El galardonado llamó al cambio a todos, "la popularidad no es el éxito, el éxito es la trascendencia que se logra después de muchos años de esfuerzo y dedicación. En nosotros está el cambio que México merece, pero primero debemos cambiar cada uno, el cambio inicia en tu estabilidad y paz interior".



Los cuatro premiados agradecieron a la casa de estudios por el acompañamiento dado y dijeron sentirse orgullosos de ser egresados de ella. "Todos debemos anhelar esta presea, para ser un ejemplo para las nuevas generaciones", finalizó Aduna Lira.



EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN