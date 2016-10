Busca MC Jalisco fortalecer obligatoriedad de 3 de 3

El diputado Alejandro Delgadillo propone reformas para que todos los funcionarios estén obligados a transparentar sus declaraciones

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Con el fin de "endurecer" los mecanismos bajo los cuales los funcionarios públicos deberán de publicar su declaración 3 de 3, el diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Alejandro Delgadillo González, propuso reformar ocho leyes.



Se trata de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de los Servidores Públicos, Ley del Gobierno y de la Administración Municipal, el Código Electoral y de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las leyes orgánicas de los tres poderes del Estado.

El legislador naranja explicó que con esto, todos los funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno estarán obligados a transparentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.



Señaló que en las reformas aprobadas para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se especificaron estos lineamientos, por lo que en las discusiones para aprobar las reformas secundarias se pedirá fortalecer estos requisitos.



"Nuestra iniciativa sí hace obligatorias todas las declaraciones, no las limita, no tiene restricciones, va acorde a la propuesta que los ciudadanos nos hicieron llegar y hace que todos los servidores públicos la cumplan".



Hermosillo González puntualizó en que sólo 16 de los 39 diputados tienen transparentada esta información.



Asimismo, adelantó que estas modificaciones en la ley sentarán las bases para establecer sanciones a quienes incumplan con esta obligatoriedad o publique información falsa.



No obstante, dijo que los montos de las sanciones serán estipuladas cuando se concluya el proceso de dictaminación.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ