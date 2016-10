Hospital Civil niega falta de validación con Seguro Popular

Aseguran que sí enviaron comprobaciones de 470 MDP de gastos por concepto de atenciones a afiliados del Seguro Popular

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- La deuda que tiene el Seguro Popular con el Hospital Civil de Guadalajara es por concepto del programa Cauces, que maneja el Estado, y tiene que ver con la atención de enfermedades de primero y segundo nivel.



No ocurre lo mismo con Gastos Catastróficos, como atención a cáncer, que es provisto por la federación y con el cuál no se tiene problema para comprobar gastos y recibir recursos en tiempo y forma, informó el director general del Hospital Civil, Héctor Raúl Pérez Gómez.



Insiste en que la institución envió las comprobaciones de 470 millones de pesos de gastos por concepto de atenciones a afiliados del Seguro Popular, de enero a agosto en el caso del Nuevo Hospital Civil, y de enero a julio, en el caso del Antiguo Civil.



Sin embargo, desconoce por qué la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), continúa diciendo que lo entregado es sólo hasta marzo.



"Deben hablar con la verdad y señalar que estas comprobaciones que entrega el Hospital Civil de Guadalajara, después pasan a una serie de revisiones por parte del Seguro Popular, y que estas revisiones frecuentemente tardan tanto que precisamente para generar después el recurso para el pago correspondiente al Hospital Civil, de igual acera se retrasan de forma significativa; es variable, ha habido momentos en que servicios otorgados un año previo se pagan un año después, y esto se vuelve una bola de nieve".



El director aseveró que lo comprobado al Seguro Popular es de 470 millones, de los cuales se han entregado 250 millones de pesos, por lo que faltan otros 220 que se adeudan al Hospital Civil, lo que contribuye a la crisis que se tiene porque los proveedores ya no quieren surtir y hacen falta insumos para la atención de pacientes.



La deuda actual que la institución tiene con proveedores de diferentes insumos es de 500 millones de pesos.



El director lamenta que cada año haya problemas para realizar la firma del convenio entre el Hospital Civil y el Seguro Popular pues, mientras que lo ideal sería que se hiciera a principios del año para establecer las bases de cómo trabajar en todo el ejercicio, la firma se realiza a mediados del año, lo que entorpece los procesos y atrasa los pagos.



Es por eso que exigió al Seguro Popular que el convenio del 2017 se firme en enero, además que el personal reciba las comprobaciones del Hospital Civil en tiempo y forma, y que implementen un sistema de tecnología que permita subir cada caso y comprobación en tiempo real, como se hace con las validaciones que se hacen con el Seguro Popular a nivel federal, con el que no se tiene ningún problema para el pago de atenciones.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR