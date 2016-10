Kumamoto incluye a la ciudadanía en reformas al Poder Judicial

Invita a la población a respaldar cuatro reformas que pretenden 'ciudadanizar' a este órgano

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Debido a que las condiciones en las que se aplica el sistema de impartición de justicia no son las óptimas para los jaliscienses, el diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, invitó a la sociedad a respaldar cuatro reformas que pretenden "ciudadanizar" al Poder Judicial y buscan la creación de la participación de la sociedad civil en los juicios políticos.



Los planteamientos pretenden otorgar autonomía al Ministerio Público y a la Fiscalía General, modificar los esquemas bajo los cuales se eligen a magistrados, y aplicar el modelo de justicia abierta.



Debido a que el análisis de dichas iniciativas no se ha discutido con la debida seriedad en las comisiones al interior del Congreso del Estado, el legislador independiente invitó a los jaliscienses a "ejercer presión" dejando su firma en la petición #JusticiaEnSerio en la plataforma de Change.org.



Pedro Kumamoto destacó que los hechos en los que se ha vinculado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, en llamadas telefónicas para solicitar a la Policía de Guadalajara la libertad de dos personas que cometieron delitos y los recientes incidentes de inseguridad, representan el momento idóneo para exigir cambios en los esquemas de impartición de justicia.



"Queremos que sea de libre acceso, que una madre soltera, que una persona trabajadora, que jóvenes podamos acceder a la justicia de la misma manera en la que otros acceden al hablarle a Vega Pámanes a su celular".



Respecto a su propuesta de "Juicios Ciudadanos", presentada hoy en sesión ordinaria, el diputado independiente abundó en que la iniciativa busca convertir a la Comisión de Vigilancia en un órgano mixto, que integre la participación de universidades y organizaciones civiles en la formulación de juicios políticos.



Kumamoto refirió que estas figuras no prosperan como la ciudadanía exige, ya que de las 300 solicitudes de juicio político emitidas contra funcionarios desde el 2009, sólo ha prosperado el recurso en contra de la ex regidora priista, Elisa Ayón.



"Esto nos habla de una cifra negra enorme y nos habla de una complicidad que existe entre la clase política para cubrirse las espaldas. No dudo que haya golpeteo político, pero tampoco dudo que haya buenas razones para iniciar juicios políticos".



A excepción de la propuesta de juicios ciudadanos, las demás iniciativas permanecen en análisis en comisiones.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ