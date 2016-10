Hospital Civil no recibirá más dinero hasta comprobar gastos: Seguro Popular

Celso Montiel asegura que sólo han comprobado y validado 105 de los 250 MDP que recibieron en este concepto

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Mientras el Hospital Civil de Guadalajara no compruebe los gastos por las atenciones brindadas al Seguro Popular, no se les depositarán más recursos de los que ya se les dio.



Lo mismo ocurrirá con todos los hospitales que no han hecho las validaciones de sus servicios otorgados, informó el titular del Seguro Popular en el Estado, Celso Montiel Hernández, quien negó que haya intención de alentar el proceso de entrega de recursos.



En este año, el Hospital Civil ha recibido 250 millones de pesos del Seguro Popular estatal, y de acuerdo con Montiel Hernández, sólo se han comprobado y validado 105 millones de pesos, con los expedientes, diagnósticos y demás documentos.



"Hasta que no se haga ese proceso de comprobación y validación, que es un proceso que pasa por las áreas de gestión, por sus áreas internas y gestión; después tiene que estar glosado el proceso para que nosotros podamos a través de una plataforma; cuando nos llegue nuestra suficiencia del presupuesto, poder nosotros en base a hacer un análisis determinar cómo vamos a pagar".



Mientras tanto, hoy trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara volvieron a salir a las calles para manifestarse y exigir que se realicen los pagos correspondientes a la institución, pues carecen de los insumos necesarios para realizar su trabajo.



Por su parte, el secretario de Salud Jalisco negó que no se apoye al Hospital Civil de Guadalajara, y prueba de ello es que en lo que va de la administración se han otorgado tres mil 350 millones de pesos por concepto de las atenciones dadas a los afiliados al Seguro Popular.



Advirtió que las autoridades del Hospital Civil no han priorizado los gastos para poder solventar su gasto corriente, deuda y atenciones en general, pues tiene un presupuesto anual que oscila los cinco mil millones de pesos, entre el recurso ordinario, el apoyo del Seguro Popular y otros recursos federales complementarios.



"Por qué antes, en la administración pasada y antes de recibir siquiera dinero del Seguro Popular, no había este tipo de circunstancias de falta de insumos, y ahora que tienen más dinero en abundancia, existen dificultades en cuestión financiera".



Hasta la tarde de este jueves no se ha llegado a un arreglo entre la SSJ, Seguro Popular y Hospital Civil de Guadalajara, pese a que ayer se había acordado entablar una mesa de diálogo y trabajo para llegar a un acuerdo.



