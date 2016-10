Con suspensión, Leonel Sandoval se queda como magistrado

Permanecerá en el puesto hasta que se resuelva el juicio de amparo que interpuso

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Tras obtener una suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, permanecerá en el cargo hasta que se resuelva el juicio de amparo que interpuso ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para obtener su ratificación.



"Para que no sea separado como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal", se lee en la resolución.



De acuerdo con el documento, el Congreso del Estado no podrá tomar protesta al sucesor del magistrado hasta que este asunto se resuelva, por lo que el proceso de la convocatoria se quedará congelado en la etapa de elaboración de la lista de elegibles.



Después de las 13:00 horas, el pleno del Poder Legislativo fue notificado de estas acciones legales, por lo que se ordenó retirar la convocatoria para elegir a magistrados y se ordenó a la Dirección Jurídica analizar los alcances de la suspensión, según informó el presidente de la Mesa Directiva, Felipe de Jesús Romo Cuéllar.



En este sentido, el legislador explicó que la Junta de Coordinación Política ordenó suspender el proceso de selección de magistrado para "no contravenir ninguna normatividad ni caer en desacato" de los ordenamientos del tribunal.



Romo Cuéllar estimó que el análisis jurídico podría estar listo en la sesión programada para el martes 25 de octubre.



Asimismo puntualizó en que, independientemente del tiempo que tarde en desahogarse estos recursos legales, el Congreso del Estado debe de contar con una lista de elegibles antes del 11 de noviembre.



Por su parte, el coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ismael del Toro Castro, sostuvo que no existe un "fondo jurídico" para que el magistrado Leonel Sandoval obtenga la ratificación del cargo por un periodo de 10 años mediante el recurso de amparo.



"Es la insistencia de alguien que se quiere quedar en el cargo, de alguien que se quiere jubilar ahí".



El cargo del magistrado vence en noviembre próximo, sin embargo, si los recursos legales prosperan, podrá quedarse en el Supremo Tribunal de Justicia hasta que cumpla 70 años y deba cumplir el retiro forzoso.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ