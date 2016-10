Usuarios del Aeropuerto vuelven a padecer por marcha de ejidatarios

Algunos caminaron un kilómetro para llegar a la terminal, muchos perdieron sus vuelos

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- La movilización de ejidatarios de El Zapote, quienes reclaman el pago de terrenos en la zona donde se ubica el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, provocó un severo congestionamiento vehicular por la carretera a Chapala y la afectación a la circulación de vialidades de la terminal, ocasionando retrasos que en algunos casos significaron que los viajeros perdieran sus vuelos.

Los manifestantes partieron de la Plaza “El 13” hasta la central aérea. El contingente estuvo compuesto por miembros de distintos ejidos que se solidarizaron con El Zapote. Apenas avanzaron los quejosos por Carretera a Chapala, por dos carriles y el acotamiento, se generaron complicaciones al tránsito para quienes circulaban de Guadalajara hacia la central aérea. La marcha se prolongó alrededor de tres horas.

Viajeros señalaron trayectos de más de dos horas, y cuando creyeron que al fin llegaban al aeropuerto, se toparon con un atorón vial en el ingreso de la terminal aérea.

Desesperados porque no avanzaban, los viajeros comenzaron a bajarse de los vehículos en los que se trasladaban, tomaron sus maletas y a pie caminaron alrededor de un kilómetro para intentar no perder sus vuelos; algunos no lo lograron.