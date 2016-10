Ejidatarios advierten sobre clausuras de negocios del Aeropuerto

Aseguran que las clausuras se realizarán bajo órdenes de autoridades superiores

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Las acciones del Ejido El Zapote en demanda de la indemnización por sus terrenos, continuará, su presidente, Nicolás Vega Pedroza, advirtió que pretenden clausurar los negocios aledaños al aeropuerto y planean tomar las oficinas del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ejidatarios de Santa Cruz plantean que será el viernes cuando se manifiesten en la SCT.

"Después de esta manifestación esperamos que ya los abogados tengan los amparos correspondientes para empezar a clausurar los negocios que están alrededor, ¿qué habrá? Unos 40 o 50 negocios".

La clausura de negocios la realizarían las autoridades correspondientes, "vamos a hacer que se los clausuren también, pero bajo órdenes de autoridades superiores, nosotros no vamos a hacer algo que no nos permita la ley", precisó Vega Pedroza.

Por lo pronto, dijo, se mantendrá la presencia de ejidatarios en la central aérea tapatía, seguirán permitiendo el ingreso gratuito al estacionamiento, y no se permitirán las labores en las obras debido a que no se ha cumplido con la sentencia.

No obstante, aseguró que el ejido está abierto al diálogo, aunque no han sido convocados nuevamente a una reunión para tratar de resolver el pago de los terrenos. En el anterior acercamiento funcionarios de la SCT les propusieron pagarles 30 millones de pesos, monto que no aceptaron.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA