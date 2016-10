Aristóteles recibe distintivo Ambiental Oro de la UNAM

Este reconocimiento es por la operación del edificio del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Debido a la operación del edificio del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, recibió el máximo Distintivo Ambiental Oro de manos del rector de la UNAM, el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers.

El distintivo se otorga debido al nivel de desempeño más alto en cuatro ejes: eficiencia energética, uso eficiente y racional del agua, manejo de residuos sólidos y consumo responsable.

Por su parte, Aristóteles destacó que este reconocimiento plantea un reto para Jalisco, para impulsar políticas públicas y una mayor participación social en temas ambientales, como un gobierno subnacional y promotor de prácticas dirigidas a frenar el cambio climático.

El Distintivo está homologado con los estándares internacionales de evaluación del desempeño Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS) y Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), así como con criterios internos en adquisición de bienes de la UNAM. Se realiza la evaluación cada año con brigadas de EcoPuma, las cuales recaban información in situ.

PARA SABER

El edificio del IIEG, ubicado en Ciudad Granja, fue concebido como un espacio moderno, incluyente y amigable con el medio ambiente, opera con celdas fotovoltaicas, lámparas LED, planta de tratamiento, filtros de agua para beber, espacios libres de humo y de unicel, con ciclopuertos, entre otras características.