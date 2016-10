Impulsan diálogo ante deuda en Hospitales Civiles

Celso Montiel, titular del Seguro Popular, informa que ya hay mesas de diálogo para comprobar el uso de recursos para el nosocomio

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Ante la protesta de médicos de los Hospitales Civiles, quienes se manifestaron por la falta de pagos del Seguro Popular y carencia de insumos para pacientes, el comisionado estatal de esta instancia, Celso Montiel Hernández, señaló que ya hay mesas de trabajo para transparentar el proceso.



Por la mañana, cientos de médicos de la institución protestaron en las afueras de la Secretaría de Salud Jalisco, pues señalan que carecen de insumos para atender a los pacientes, además, mencionaron que también hay adeudos del Seguro Popular por más de 300 millones de pesos, lo que afecta a los salarios de los trabajadores.



"Todo aquel que es empleado de los Hospitales Civiles de Guadalajara vivimos la carencia de la falta de insumos, de la falta de consumibles. Ya no podemos trabajar de esta manera, está en riesgo la práctica médica", señaló Juan José Hernández Rodríguez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara.



Sin embargo, Montiel Hernández dijo que como parte del contrato anual que sostienen con los Hospitales Civiles de Guadalajara se han entregado 50 millones de pesos, por lo que al Seguro Popular le toca comprobar los recursos utilizados y la cuestión de administración corresponde al nosocomio.



"Nosotros así como le hacemos con el Hospital Civil lo hacemos con todas las instituciones de salud: solicitamos hoy en día a la Secretaría de Salud, al Hospital materno infantil (...) a las trece regiones sanitarias a donde mandamos el recursos que nos comprueben el ejercicio de ese recurso, no podemos estar nosotros dando un recurso cuando no existe en tiempo y forma una comprobación bien establecida", aseguró.



El funcionario agregó que mañana continuarán los diálogos entre las instituciones relacionadas como los Hospitales Civiles de Guadalajara, Seguro Popular y Secretaría General de Gobierno, para comprobar el uso de recursos para el nosocomio.



