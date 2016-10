Taxistas intimidan a usuarias de Uber en la Central Nueva

Dos hombres agreden al chofer y piden a las pasajeras que bajen del vehículo

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Un grupo de taxistas que opera en la Central Nueva de Autobuses de la ZMG, fueron grabados cuando agredían a un chofer de Uber y trataron de bajar a dos mujeres que habían solicitado el servicio.

El video, difundido desde el pasado 17 de octubre en las redes sociales, muestra a dos hombres detienen el vehículo y agreden al chofer a quien le dicen que 'está trabajando en un lugar donde no debes de trabajar'.

A su vez, otro de los hombres abre la puerta y le indica a las pasajeras que bajen del auto. Una de las mujeres le dice que su hija no puede cargar cosas pesadas a lo que el taxista le responde 'no importa, aquí no se van a ir' y sigue insistiendo en que bajen del vehículo.

Una de las mujeres pregunta '¿Ese señor es policía?', a lo que el taxista responde 'Yo nomás les digo no se metan en problemas. No es amenaza nomás le estoy avisando, porque dice que no sabe, le estoy diciendo. Si esta persona la mete en problemas es este...'

En el video no se logra ver cómo terminó el incidente. Hasta el momento, la empresa ni las autoridades han dado su posición respecto al hecho.

Desde mayo pasado, la Fiscalía y la Secretaría de Movilidad implementaron operativos en la zona debido a las agresiones de taxistas contra choferes de Uber, sin embargo, éstas siguen ocurriendo.