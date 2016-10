Confirman homicidio de oficial de Padrón y Licencias de El Salto

Autoridades señalan que un par de hombres le dispararon en la nuca la noche de ayer martes

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- La noche de este martes fue asesinado a balazos quien era el actual oficial de Padrón y Licencias de El Salto, Jalisco. Los criminales le dieron dos balazos en la nuca para dejar su cuerpo abandonado en la vía pública, confirmó el Ayuntamiento.

Las autoridades recibieron el reporte de la agresión a las 21:15 horas, donde se alertó de un hombre lesionado en el cruce de carretera a Chapala con la calle Zaragoza, a la altura de la colonia Las Pintitas, en El Salto.

A la llegada de las unidades encontraron que el hombre ya había fallecido. Se hallaba tirado a unos tres metros de una camioneta Ford Lobo 2016 negra, al parecer de su propiedad, la cual estaba aún encendida. Se dio aviso a la Fiscalía General y al Servicio Médico Forense.

De acuerdo a algunos testimonios el oficial, de nombre Javier Herrera, descendió del vehículo en el punto cuando un par de sujetos se acercaron a él y le dispararon en una agresión directa que, de acuerdo a los primeros indicios, no tuvo como móvil un robo porque al parecer no se llevaron nada. No obstante, las autoridades se encargarán de determinar las causas del hecho. Después de dispararle escaparon a pie.

Fue un pariente el que identificó a la persona, que está a la espera de ser entregada a sus familiares.

El Ayuntamiento de El Salto calificó el hecho de lamentable. Javier Herrera fue regidor durante la pasada administración y ya contaba con alrededor de nueve años en la función pública.