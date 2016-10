Entregan obras de avenida Malecón

En la zona se renovaron mochuelos, jardineras, herrería, mobiliario urbano y postes de predios, entre otras cosas

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- El Ayuntamiento de Guadalajara entregó las obras de renovación urbana en avenida Malecón en la colonia Lomas del Gallo.



Los trabajos consistieron en la construcción de muro de contención y la plazoleta. Así como una escalera de ingreso y rampa. Se renovaron mochuelos, jardineras, herrería, mobiliario urbano y postes de predios. También se plantaron más de 12 mil plantas y mil 500 metros y se realizaron acciones de mantenimiento urbano.



Se contó con un presupuesto de 3.2 millones de pesos.



El alcalde tapatío Enrique Alfaro indicó que la zona, en los límites municipales con Tonalá, ha estado abandonada por muchos años y señaló que aún falta mucho por hacer.



"Hay muchos compromisos pendientes en esta zona de la ciudad", señaló el presidente municipal tras un recorrido por las obras. "La ciudad ya está cambiando, los cambios no son inmediatos eso no existe. Queremos llegar a una ciudad donde todos estemos orgullosos de vivir".



El primer edil también supervisó las obras de repavimentación en las calles Delio Moreno y José Hernández, donde se colocarán dos mil 445 metros cuadrados de concreto hidráulico.



Éstas consisten además en la limpieza y nivelación del terreno, instalación de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, construcción de un muro de protección para andadores, machuelos y banquetas, balizamiento y alumbrado público.



Jorge Gastón González Alcérreca, director de Obras Públicas, detalló que los trabajos durarán 120 días.



"Estas calles estaban en un estado total de marginalidad, ni siquiera estaban adheridas al SIAPA. Ahora estarán registrados cada uno con el SIAPA con sus tomas domiciliarias".



"Haremos un colector de 12 pulgadas, unas barreras de contención en la curva para que los vecinos que viven en ese punto no tengan problemas durante las lluvias. El alumbrado público será 100 por ciento del tipo LED".



Estas obras cuentan con recursos de 5.2 millones de pesos gestionados ante la Sedatu y registran un avance del 50 por ciento.

