Diputados de Jalisco fijarán nuevo modelo de fiscalización hasta 2017

Hugo René Ruiz informa que no hay tiempo suficiente para incluir los planteamientos de académicos

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Las propuestas que los organismos de la sociedad civil presentaron ante los diputados del Congreso del Estado para redefinir el modelo de fiscalización y el perfil que deberá de tener el próximo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), serán tomadas en cuenta hasta el siguiente año y no durante el proceso de elección para quien suplirá a Alonso Godoy.



El presidente de la Comisión de Vigilancia del Legislativo, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, informó que no hay tiempo suficiente para incluir los planteamientos de académicos del ITESO y de la UdeG, así como de integrantes del observatorio Jalisco Cómo Vamos y del colectivo Tómala, en una reforma.

"Son temas que no se alcanzan a reformar en la ley. Se tratará de meter en los requisitos para el proceso siguiente que vaya a ver de renovación".



Asimismo, el legislador explicó que algunas de las propuestas no podrán aplicarse. Tal es el caso de la obligatoriedad de los aspirantes de publicar su declaración 3 de 3, ya que el proceso se podría "judicializar" al no ser sujetos obligados de transparentar este tipo de información.



Ruiz Esparza Hermosillo detalló que el paquete de observaciones recabadas en el foro ¿Qué Modelo de Auditoría Para Jalisco? se retomarán en las discusiones para reformar la Ley de Fiscalización y Auditoría del Estado en junio del próximo año, fecha en la que se espera armonizar las reformas secundarias al Sistema Nacional Anticorrupción.



El funcionario puntualizó que los procesos para lanzar la convocatoria del siguiente auditor se realizará en dos semanas. Indicó que el Congreso del Estado se encuentra a tiempo para nombrar al siguiente titular de la ASEJ, antes del 31 de diciembre.



Por su parte, Augusto Chacón de Jalisco Cómo Vamos, exhortó a los diputados a elegir un perfil que cumpla con la experiencia suficiente para transformar el sistema de fiscalización de Jalisco.



Indicó que durante años la elección de quien ha ocupado este puesto se ha basado en compadrazgos y apego a partidos políticos.



"La ciudadanía no quiere a los mismos de siempre, queremos a perfiles competentes que demuestren resultados".



Asimismo, los organismos concluyeron que más que definir un perfil del auditor, se requiere concentrar los esfuerzos en la creación de reglas claras para un modelo de fiscalización eficiente y transparente.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ