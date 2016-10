Interponen juicio político contra Vega Pámanes

La asociación Abogando por Jalisco es la que solicita al Congreso el proceso contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Una “grave invasión de funciones” fundamenta la solicitud de juicio político contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, presentada ayer en el Congreso local por la asociación Abogando por Jalisco, compuesta por abogados de alrededor de 15 firmas legales y estudiantes de seis universidades.

Pablo Medina Magallanes, uno de los abogados que presentó la solicitud, explicó que con independencia de la denuncia que interpuso el comisario de Guadalajara, Salvador Caro, el magistrado admite la existencia del contenido de esa grabación, lo que implica una invasión de funciones, uno de los principales fundamentos de su solicitud. Incluso la manera como se obtuvo la grabación (Vega Pámanes señaló que fue grabado de manera ilícita) pasa a segundo término cuando él ya admite la conversación.

Vega Pámanes argumentó que comúnmente hace llamadas similares porque la Constitución establece que las autoridades deben velar por los derechos humanos de las personas. Pero Patricio Varela Bello, otro de los abogados de la asociación, acotó: “Si bien es cierto que el Artículo 1 Constitucional establece que todas las autoridades deben fomentar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, esto es en las esferas de sus atribuciones, no en las que no; no se puede proteger un derecho humano violando otros”.

La semana pasada se dio a conocer una grabación entre Salvador Caro y Vega Pámanes en la que este último intercede por dos personas armadas detenidas por la Policía de Guadalajara.

“El tema de corrupción, amiguismos e ineptitud de los juzgadores es un tema que afecta la impartición de justicia. Si queremos que una sociedad vaya en paz tenemos que confiar en quien imparte justicia (...) estamos llegando al punto en que la justicia no se está otorgando, sino que es para el mejor postor”, dijo Medina Magallanes.

Para blindar la denuncia, aclaró Medina Magallanes, se realizó a título de la asociación y a título personal por una decena de abogados.

En Abogando por Jalisco hay litigantes pertenecientes a despachos como Fernández Cortina y Varela; Robles, Lazo, Gallardo y Valdez; Gatt Corona Abogados y Asociados; Torres y Morante; Medina y Rodríguez, y Del Toro y Asociados.

En un desplegado, el Poder Judicial de Jalisco solicita hoy a las autoridades que investigan el caso que realicen peritajes del audio filtrado para que se conozca la verdad pues asegura que la grabación fue manipulada.