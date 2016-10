El perfil molecular: la clave en la investigación contra el cáncer

El CUCS de la Universidad de Guadalajara está trabajando en varias líneas de investigación sobre el cáncer de mama, bajo la dirección del investigador Adrián Daneri

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- El cáncer es una enfermedad a la que se le van descubriendo distintas variantes y factores para prevenir y también para desarrollar alternativas para curarlo. Octubre es el mes rosa, el elegido para hacer conciencia sobre uno de los tipos de cáncer más agresivos, el de mama. Y es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de La Universidad de Guadalajara (UdeG), quien tiene varias líneas de investigación en torno a la enfermedad, explica en entrevista Adrián Daneri Navarro, coordinador de investigación del CUCS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 2.

“Actualmente estamos trabajando en varios proyectos sobre cáncer de mama, algunos que ya habían iniciado con anterioridad como el proyecto binacional ELLA, el cual lo estuvimos trabajando en colaboración con Estados Unidos; estudiamos los factores de riesgo de la población mexicana y reportamos algunos trabajos con los resultados; además de los ya reconocidos”.

Adrián Daneri enfatiza que ahora los estudios son con base en un perfil molecular, hacia allá va la tendencia en las investigaciones y avances. La clasificación molecular establece cuatro tipos de cáncer de mama: Luminal A, Luminal B, HER 2 y tipo basal que mediante otros métodos es conocido como el Triple Negativo donde han encontrado que el número de casos de este cáncer es ligeramente más elevado en México que en Estados Unidos. El Triple Negativo se clasifica así, porque es negativo para el receptor a estrógeno, progesterona y HER 2.

“Es un tumor que es más agresivo, discretamente más elevado que en la población de Estados Unidos y que con frecuencia —estos tumores— se ven en mujeres más jóvenes que pudieran tener algún componente genético, pero claro que no son la mayoría. Lo bueno es que la generalidad de los tumores entran en la categoría de luminales y tienen mucho mejor pronóstico”, explica el doctor.

El peso cuenta

Daneri recalca que han encontrado relación entre la obesidad y el riesgo de desarrollar cáncer de mama entre las mujeres mexicanas. “Hay coincidencias en el sobre peso y haber tenidos más de tres o cuatro hijos”. Estas dos características las encontraron en un estudio hecho a 300 mujeres con las que trabajaron. “Normalmente el cáncer de mama se asociaba con mujeres que no tuvieron hijos; lo que se llama nuliparidad, pero lo que encontramos nosotros es que muchas de las más de 300 mujeres que estudiamos tenían tres o cuatro hijos más obesidad y ese fue el factor de riesgo que hallamos”.

Hablar sobre cuáles son los tratamientos más eficaces para combatir el cáncer de mama es adentrarse en una ambigüedad y un terreno que no se puede alcanzar fácilmente. Como los estudios se enfocan en investigaciones moleculares, cada tipo de cáncer de mama es muy distinto el uno del otro; además, ataca las células de la mujer en distinta forma, por eso es que cada paciente lleva un proceso determinado para combatir la enfermedad, comparte Daneri.

“El cáncer de mama no es una sola enfermedad, cada tipo molecular representa una forma diferente de cáncer de mama, tanto el pronóstico como en la respuesta al tratamiento, cómo le irá a la paciente; además, los factores de riesgo que están asociados a estos tumores, no son los mismos que si es un Luminal A que un Luminal B, Her 2 o Triple Negativo”.

En otra de las líneas de investigación se descubrió que solamente entre el 5 y 10 % de las mujeres con cáncer de mama tienen un componente hereditario, “este tipo de tumores también lo investigamos en nuestro proyecto, lo vemos con nuestras genetista, la doctora Azucena del Toro, lo empecemos con City of Hope de EU”.

SABER MÁS

Otro de los proyectos que desarrollan en el CUCS se llama “Navegadores para pacientes oncológicos y sus familias”, un programa que está en Centro Médico, Hospital de Especialidades, El Instituto Jalisciense de Cancerología y el Hospital Civil donde se da soporte emocional cuando la gente tiene depresión y ansiedad; se ofrecen sesiones de relajación cuando toman la quimioterapia, para evitar que abandonen el tratamiento. Y también se les brindan acciones precisas para saber cómo navegar con su enfermedad.