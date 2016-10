Advierten que Volcán El Colima podría iniciar otra fase explosiva

Aseguran que su comportamiento es muy diferente al de otros meses y años

COLIMA, COLIMA (18/OCT/2016).- El volcán de Fuego o El Colima inició otra fase explosiva, por lo que desde esta mañana intensificó su actividad y las columnas de vapor y ceniza, confirmaron autoridades.



"Su comportamiento es muy diferente al de otros meses y años, y entre los posibles escenarios destaca el de una evolución eruptiva que la lleve a ser superior o similar que la registrada en 1913", advirtió el científico Carlos Navarro.



El vulcanólogo de la Universidad de Colima ejemplificó que hoy en la mañana emitió más de cinco explosiones en menos de una hora, mientras que en el transcurso del día han sido constantes las columnas de vapor y ceniza que rebasan los tres mil metros de altura.



Comentó que la sismicidad ha disminuido pero que su comportamiento se modificó en las últimas horas, y aún cuando la emisión de lava se está dando en pequeñas cantidades, sigue creciendo el número de explosiones, por lo que no se debe bajar la vigilancia.



"Hay explosiones continuas, unas pequeñas, otras más moderadas, de tal manera que esta fase está siendo muy vistosa porque ya empezaron los días limpios, transparentes, y eso permite observar las fumarolas", anotó.



En tanto, el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Melchor Ursúa Quiroz, dijo que se están previniendo, ante el aumento de la actividad, aunque admitió que por ahora no ha sido necesario recurrir al desalojo de las comunidades cercanas.



Dijo también que siguen esperando los resultados finales de las muestras que se enviaron a laboratorios para su análisis, "pero sabemos que las explosiones de los días 10 y 11 de este mes arrojaron una mayor concentración de azufre, cloro y flúor, lo que provocó la quemadura de cultivos y bosques, además de molestias en la población".



Mencionó que no se descarta la caída de ceniza en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, debido a la dirección de los vientos, y señaló que las primeras explosiones de esta mañana generaron ese problema en Zapotlanejo el Grande (Ciudad Guzmán), Jalisco.