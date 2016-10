Políticas públicas en seguridad deberán fortalecerse, dicen diputados

Ismael del Toro y Hugo Contreras ven como algo positivo la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- Una vez que el Gobierno del Estado y nueve municipios metropolitanos firmaron el convenio para la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, el segundo paso será fortalecer las políticas públicas en la materia, coincidieron las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado.



Hugo Contreras Zepeda, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que la creación del Organismo Público Descentralizado, que agrupará al nuevo organismo, será facultad de los municipios y del Estado, por lo que los diputados no tendrán injerencia.



No obstante, señaló que se deberán de realizar foros y consultas a la ciudadanía para determinar qué rumbo deben de seguir las políticas públicas en materia de seguridad.



"No hay necesidad de hacer una adecuación a una norma jurídica. Pero si resulta y hubiera la necesidad, quiero decirles que los diputados del PRI estaríamos en la mejor en disposición de hacerlo".



Por su parte, Ismael del Toro Castro, coordinador de la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC), informó que con este convenio se alejaron los temas políticos de la agenda de seguridad, por lo que se podrá revisar el marco normativo para una impartición de justicia eficaz.



El legislador señaló que esto sólo representa el primer paso que las autoridades deberán de seguir para mejorar los modelos de seguridad en la ciudad.



"El firmar el convenio no es la panacea, pero es el inicio del modelo integral de combate a la inseguridad, impunidad y una eficaz impartición de justicia. Es un todo que se tiene que ir dando por pasos".



Por último, los diputados lamentaron los hechos ocurridos en el municipio de Tlaquepaque, que dejó como saldo la muerte de una persona y seis más mutiladas.



Coincidieron en que es el momento idóneo para replantear el modelo de seguridad y mejorar las políticas públicas en la materia.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ