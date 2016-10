Congreso, impedido para nombrar a sucesor de Leonel Sandoval

El magistrado obtuvo una suspensión provisional tras negarle su ratificación

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- Mediante un recurso de queja, interpuesto ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el magistrado Leonel Sandoval obtuvo una suspensión provisional en contra del acuerdo legislativo que aprobaron los diputados el 6 de octubre, en el que se negó su ratificación.



Esta resolución impedirá al Congreso del Estado aprobar el nombramiento de quien sucederá al magistrado.



"La autoridad responsable debe abstenerse de designar magistrado y tomar la protesta correspondiente, hasta tanto se resuelva el juicio de amparo", se lee en el documento.



Según la Ley Orgánica del Supremo Tribunal de Justicia, por el vencimiento de su cargo, Leonel Sandoval debe abandonar su puesto en noviembre.



No obstante, el Poder Legislativo no ha sido notificado oficialmente de este mandato, por lo que el proceso para elegir al siguiente magistrado no será suspendido.



En este sentido, Saúl Galindo Plazola, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, informó que este martes se aprobó la convocatoria para elegir a los perfiles de quienes podrán ocupar la magistratura.



En ese documento se pone como fecha límite el 10 de noviembre para concluir con el proceso de designación de quien será el sucesor de Leonel Sandoval.



"Mientras tanto esta comisión continúa con los trabajos programados en la cuestión de la convocatoria para elegir nuevo magistrado", puntualizó el legislador perredista.



Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hugo Contreras Zepeda, informó que estarán a la espera de las resoluciones que emitan los tribunales federales para determinar las acciones correspondientes.



"No hay términos, no hay fechas. Lo que estoy señalando es que en el contenido de la resolución de la autoridad federal señala que no podrá la autoridad responsable, en este caso el Congreso, nombrar a un magistrado hasta que no se resuelva de fondo".



En tanto, Ismael del Toro Castro, líder de la bancada de diputados por Movimiento Ciudadano (MC), consideró que los diputados no violentaron los derechos del magistrado al negarle la ratificación, por lo que confió en que las acciones jurídicas no prosperarán.



El legislador adelantó que el siguiente miércoles se podrá conceder la suspensión definitiva a Leonel Sandoval, lo que implicaría que el magistrado permanezca en el cargo hasta que cumpla 70 años de edad.



Posteriormente, deberá de cumplir con el retiro forzoso y recibir su haber de retiro.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ