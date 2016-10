Cae ceniza del Volcán El Colima en Jalisco

Tras fumarola de mil 100 metros cae ceniza en Zapotlán El Grande, Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- El Volcán El Colima emitió una fumarola de mil 100 metros, lo que ocasiona la caída de ceniza en Zapotlán El Grande, Jalisco, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.



A través de su cuenta de Twitter, @PCJalisco informó: "#Ahora #VolcánColima 09:16 horas exhalación 1,100 metros dir. vertical. Manténgase informado de la actividad volcánica.@GobiernoJalisco".



En un segundo tuit pidió a la ciudadanía atender las recomendaciones de autoridades ante la caída de ceniza: "#Importante, se presenta caída de ceniza en Zapotlán El Grande. Atienda la recomendaciones. #PCSomosTodos @GobiernoJalisco @JTrinidadLopez1".



Ante la caída de ceniza, la población cercana al coloso debe cubrirse la boca con un pañuelo húmedo, limpiar ojos y garganta con agua pura, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer el mayor tiempo posible dentro de sus hogares.



Además, hay que tapar tinacos y otros depósitos de agua para que no se ensucien, cubrir coladeras de patios y azoteas para evitar que se tape el drenaje; así como aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen.



La ceniza tendrá que barrerse de la calle para evitar afectaciones en el drenaje y se recomienda ponerla en bolsas de plástico; con respecto a los techos, no dejar que se acumule debido a que, si son frágiles, con una sobrecarga podrían ocasionar daños.