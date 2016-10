Con más policías, relanzan Fuerza Única

Tras acuerdos entre los gobiernos estatal y municipales, a partir de enero reinicia funciones el nuevo modelo de seguridad en la metrópoli

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- La Fuerza Única Metropolitana (FUM) será relanzada para reforzar el combate de los delitos de alto impacto. El gobernador Aristóteles Sandoval y los nueve alcaldes firmaron ayer un acuerdo con el que se comprometen a crear el nuevo modelo de seguridad, en una estrategia dividida en dos frentes: la FUM y la Agencia Metropolitana de Seguridad.

En los primeros años de la gestión de Aristóteles Sandoval, la Fuerza tuvo una primera etapa integrada por 450 policías estatales y municipales; sin embargo, a partir de enero próximo reiniciará funciones con más elementos: hasta 600, y con estrategias más sólidas y coordinadas contra el crimen organizado, el narcotráfico, los secuestros y los homicidios.

Cada uno de los nueve ayuntamientos aportará elementos para la conformación de la FUM, mientras las corporaciones municipales seguirán atendiendo labores de vigilancia y prevención. El gobernador explicó que el relanzamiento implicará la homologación de capacidades técnicas, operativas y financieras. “Las policías municipales atienden en su mayoría las faltas administrativas y el Reglamento de policía y buen gobierno, pero hay delitos que tenemos que atender unidos y una corporación de esta naturaleza (la Fuerza), coordinada nos lleva a tener información y mejor inteligencia, pero sobre todo, hace posible que se pueda actuar en cualquier parte del territorio”.

Destaca que no se contará con un comisario metropolitano, pues la FUM dependerá directamente del gobernador, como titular de la junta de gobierno. Así serán sentadas las bases para eventualmente crear un mando único metropolitano, que agrupe a todas las corporaciones.

Por su parte, la Agencia será constituida como un Organismo Público Descentralizado (OPD) y no tendrá funciones operativas, será un espacio de análisis, construcción de políticas públicas, evaluación y diseño de estrategias. Contará con su propia junta de gobierno (encabezada por el gobernador y los alcaldes) y con recursos (alrededor de 20 millones de pesos anuales destinados por los ayuntamientos). El convenio debe ser avalado este mes por los plenos de las alcaldías para que la Agencia inicie operaciones en enero.

Por su parte, el alcalde Enrique Alfaro celebró la firma del acuerdo e indicó que los trabajos para llegar hasta este punto no han sido sencillos. “Creo que lo más importante es resaltar que, a pesar de las complicaciones que ha significado sacar adelante este acuerdo, la voluntad de las partes ha prevalecido”, dijo, y añadió: “buscamos una instancia formal, no queremos que se convierta en una estructura burocrática que no funcione, pero también tenemos que entender que estamos creando nuevas instituciones, que estamos haciendo un modelo de seguridad que no existe en el país”.